আপুনি আগতে কেতিয়াও নেদেখা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বিশেষ কেইখনমান ফটো...

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নেতা, আৰু তেওঁৰ জীৱন কাহিনী সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক। ১৯৫০ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ এখন সৰু চহৰ বদনগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ।  তেওঁৰ পিতৃ

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নেতা, আৰু তেওঁৰ জীৱন কাহিনী সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক। ১৯৫০ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ এখন সৰু চহৰ বদনগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ।  তেওঁৰ পিতৃ দামোদৰদাস মূলচান্দ মোডীয়ে বদনগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপতে চাহৰ দোকান চলাইছিল, আনহাতে মাতৃ হীৰাবেন আছিল এগৰাকী গৃহিণী।

পি এম ইণ্ডিয়াৰঅফিচিয়েল পেজৰ মতে, "তেওঁৰ স্কুলীয়া বন্ধুসকলে মনত পেলাইছে যে সৰুতে তেওঁ অতি পৰিশ্ৰমী আছিল আৰু বিতৰ্কৰ প্ৰতি আত্মীয়তা আৰু কিতাপ পঢ়াৰ কৌতুহল আছিল। স্কুলীয়া সহপাঠীসকলে মনত পেলায় যে কেনেকৈ  মোডীয়ে স্থানীয় লাইব্ৰেৰীত বহু ঘণ্টা পঢ়িছিল। সৰুতে তেওঁ সাঁতোৰতো আকৰ্ষিত আছিল।

ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কেইখনমান বিৰল ফটো-

650823d3-4dd5-4811-93f9-f37d251aff1b
মাতৃ হিৰাবেনৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোডী। ফটোৰ ক্ৰেডিট: ছবিৰ ক্ৰেডিট: X/@modiarchive
e706e6b5-bbce-41ac-988e-45cb08aca02b
শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে গ্ৰুপ ফটোত নৰেন্দ্ৰ মোডী।ফটোৰ ক্ৰেডিট: ছবিৰ ক্ৰেডিট: X/@modiarchive
588eacb2-2178-46e8-aa9f-55533bc0604d
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী, লগতে স্বামী বিবেকানন্দৰ এখন ছবি। ফটোৰ ক্ৰেডিট: ছবিৰ ক্ৰেডিট: X/@modiarchive

2431df72-fe36-48c1-bd12-4884fb778ce4
অমিত শ্বাহৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোডী। ফটোৰ ক্ৰেডিট: ছবিৰ ক্ৰেডিট: X/@modiarchive

f0384759-8c9a-420b-b513-0a8d66050aa9 (1)
নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ শৈশৱৰ ছবি। ফটোৰ ক্ৰেডিট: ছবিৰ ক্ৰেডিট: narendramodi.in

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৭ বছৰ বয়সতে সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল।পিছলৈ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ (আৰ এছ এছ)ত যোগদান কৰে, যিটো এটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। আৰ এছ এছত তেওঁৰ দিনটো পুৱা ৫:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু গভীৰ নিশালৈকে চলিছিল। কম বয়সতে তেওঁ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত যোগদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ চিন্তাধাৰা স্বামী বিবেকানন্দৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ তেওঁৰ আধ্যাত্মিক আৰু সেৱামুখী দৃষ্টিভংগী গঢ় দিছিল। ১৯৬৮ চনত তেওঁ যশোদাবেনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়; তেওঁলোকৰ কোনো সন্তান নাই আৰু পৃথকে পৃথকে থাকে।

