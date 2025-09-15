আপুনি আগতে কেতিয়াও নেদেখা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বিশেষ কেইখনমান ফটো...

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নেতা, আৰু তেওঁৰ জীৱন কাহিনী সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক। ১৯৫০ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ এখন সৰু চহৰ বদনগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ। তেওঁৰ পিতৃ দামোদৰদাস মূলচান্দ মোডীয়ে বদনগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপতে চাহৰ দোকান চলাইছিল, আনহাতে মাতৃ হীৰাবেন আছিল এগৰাকী গৃহিণী।
পি এম ইণ্ডিয়াৰঅফিচিয়েল পেজৰ মতে, "তেওঁৰ স্কুলীয়া বন্ধুসকলে মনত পেলাইছে যে সৰুতে তেওঁ অতি পৰিশ্ৰমী আছিল আৰু বিতৰ্কৰ প্ৰতি আত্মীয়তা আৰু কিতাপ পঢ়াৰ কৌতুহল আছিল। স্কুলীয়া সহপাঠীসকলে মনত পেলায় যে কেনেকৈ মোডীয়ে স্থানীয় লাইব্ৰেৰীত বহু ঘণ্টা পঢ়িছিল। সৰুতে তেওঁ সাঁতোৰতো আকৰ্ষিত আছিল।
ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কেইখনমান বিৰল ফটো-
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৭ বছৰ বয়সতে সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল।পিছলৈ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ (আৰ এছ এছ)ত যোগদান কৰে, যিটো এটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। আৰ এছ এছত তেওঁৰ দিনটো পুৱা ৫:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু গভীৰ নিশালৈকে চলিছিল। কম বয়সতে তেওঁ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত যোগদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ চিন্তাধাৰা স্বামী বিবেকানন্দৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ তেওঁৰ আধ্যাত্মিক আৰু সেৱামুখী দৃষ্টিভংগী গঢ় দিছিল। ১৯৬৮ চনত তেওঁ যশোদাবেনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়; তেওঁলোকৰ কোনো সন্তান নাই আৰু পৃথকে পৃথকে থাকে।