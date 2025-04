প্ৰযুক্তি-উদ্ভাৱন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সন্দৰ্ভত ইলন মাস্কৰ সৈতে আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ টেছলাৰ মুৰব্বী তথা স্পেছএক্সৰ চিইঅ' ইলন মাস্কৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সহযোগিতাৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে।

ইলন মাস্কৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখ্য যে, ড’নাল্ড ট্ৰাম্প পুনৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱাশ্বিংটন ভ্ৰমণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী।

Spoke to @elonmusk and talked about various issues, including the topics we covered during our meeting in Washington DC earlier this year. We discussed the immense potential for collaboration in the areas of technology and innovation. India remains committed to advancing our…