ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত মানৱ সম্পদ বিনিময়ৰ পৰিকল্পনা

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক পাঁচ বছৰত জাপানৰ সৈতে মানৱ সম্পদ বিনিময়ৰ বাবে এক কাৰ্যপৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হ’ব। এই পৰিকল্পনাৰ অধীনত ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত বিভিন্ন খণ্ডৰ ৫ লাখ লোকৰ বিনিময়ৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
ইয়াৰ ভিতৰত ৫০,০০০ দক্ষ ভাৰতীয়ই জাপানৰ অৰ্থনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে অৰিহণা যোগাব। তেওঁ কয়, “এই অংশীদাৰিত্ব কেৱল দিল্লী আৰু টকিঅ’ৰ মাজত সীমাবদ্ধ নহ’ব। ভাৰতৰ ৰাজ্য আৰু জাপানৰ প্ৰিফেকচাৰৰ মাজত প্ৰাতিষ্ঠানিক সহযোগিতাৰ জৰিয়তে আৰু সংযোগ স্থাপন কৰা হ’ব, যিয়ে বাণিজ্য, পৰ্যটন, শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ নতুন সুযোগ মুকলি কৰিব।”
মুক্ত আৰু শান্তিপূৰ্ণ ইণ্ডো-পেচিফিকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
মোডীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু জাপান মুক্ত, শান্তিপূৰ্ণ, সমৃদ্ধ আৰু নিয়মভিত্তিক ইণ্ডো-পেচিফিকৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। দুয়োখন দেশৰ সন্ত্ৰাসবাদ আৰু প্ৰতিৰক্ষা তথা সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একে ধৰণৰ উদ্বেগ আছে।
দুয়োখন দেশে প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু শক্তিশালী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।
জাপানী প্ৰযুক্তি আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিভাৰ সমন্বয়
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে আৰু কয়, “জাপানী প্ৰযুক্তি আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিভাৰ সমন্বয় এক বিজয়ী সংমিশ্ৰণ। আমি হাই-স্পীড ৰে’লৰ কাম কৰি থকাৰ লগতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ গতিশীলতা অংশীদাৰিত্বৰ অধীনত বন্দৰ, বিমান চলাচল আৰু জাহাজ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত প্ৰগতি লাভ কৰিম।”
তেওঁ চন্দ্ৰযান-৫ অভিযানৰ বাবে ISRO আৰু JAXAৰ মাজত হোৱা চুক্তিক স্বাগতম জনাই কয় যে এই সক্ৰিয় সহযোগিতাই পৃথিৱীৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি মানৱতাৰ মহাকাশৰ প্ৰগতিৰ প্ৰতীক হ’ব।
পাৰস্পৰিক বিশ্বাসৰ ভিত্তিত অংশীদাৰিত্ব
মোডীয়ে কয় যে ভাৰত-জাপান অংশীদাৰিত্ব পাৰস্পৰিক বিশ্বাসৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, ই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰৰ প্ৰতিফলন ঘটায় আৰু আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাসৰ দ্বাৰা গঢ় লৈছে।
তেওঁ কয়, “একেলগে আমি আমাৰ জনগণ আৰু বিশ্ব শান্তি, প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ সাধাৰণ সপোন বহন কৰিছো।”
ভাৰতে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছেঃ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইশ্বিবাই কয় যে, ভাৰতে গোটেই বিশ্বলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছে। জাপানৰো উন্নত প্ৰযুক্তিৰ গৌৰৱ আছে, যিয়ে বিশ্বৰ বিকাশৰ নেতৃত্ব দিছে।
তেওঁ কয়, “ভাৰত আৰু জাপানৰ সম্পৰ্কক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে দুয়োখন দেশে এখন আনখনৰ সবলতাৰ সুবিধা লৈ আমাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সমাধান বিচাৰিব লাগিব আৰু এখন দেশে আনখন দেশক সহায় কৰিব লাগিব।”
তেওঁ জাপানৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিবলৈ ভাৰতৰ পৰা অধিক দক্ষ প্ৰতিভাৰ আহ্বান জনায়। ইশ্বিবাই আৰু কয় যে ভাৰত আৰু জাপানে ইণ্ডো-পেচিফিক অঞ্চলত মৌলিক মূল্যবোধ ভাগ কৰে আৰু দুয়োখন দেশে নিয়মভিত্তিক মুক্ত আৰু উন্মুক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বজাই ৰাখিব লাগিব।
চুক্তি আৰু ঘোষণা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইশ্বিবাই যৌথ বিবৃতি, দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগী আৰু ভাৰত-জাপান সুৰক্ষা সহযোগিতাৰ যৌথ ঘোষণা বিনিময় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও, কেতবোৰ চুক্তিত উপনীত হয়। সেইবোৰৰ ভিতৰত আছে
• ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয় আৰু জাপানৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মাজত সহযোগিতাৰ স্মাৰকলিপি।
• জাপান-ভাৰত ডিজিটেল অংশীদাৰিত্ব ২.০ৰ ওপৰত সহযোগিতাৰ স্মাৰকলিপি।
• পৰিষ্কাৰ হাইড্ৰজেন আৰু এমোনিয়াৰ ওপৰত যৌথ ঘোষণা।
• খনিজ সম্পদৰ ওপৰত সহযোগিতাৰ স্মাৰকলিপি।
• ভাৰত আৰু জাপান চৰকাৰৰ মাজত যৌথ ক্ৰেডিটিং ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সহযোগিতাৰ স্মাৰকলিপি।
• LUPEXৰ বাবে বাস্তৱিক চুক্তি।