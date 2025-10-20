পুৱতি নিশা অঘটন : ৰানৱেৰ পৰা পিছলি সাগৰত পৰিল বিমান

ডিজিটেল ডেস্ক : অন্য এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাতপতিত হৈছে এখন বিমান। এইবাৰ ৰাণৱেৰ পৰা পিছলি সাগৰত পৰিল এখন বিমান।
উল্লেখযোগ্য যে, পুৱতি নিশা হংকং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। ডুবাইৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত হংকঙত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। জানিব পৰা অনুসৰি এই দুৰ্ঘটনাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে।
উল্লেখযোগ্য যে, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন আছিল এখন কাৰ্গো বিমান। ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ত বয়িং ৭৪৭ কাৰ্গো বিমানখনৰ এটা অংশ বিমানবন্দৰৰ কাষতে সাগৰত ডুব যোৱা দেখা গৈছে। জৰুৰীকালীন দুৱাৰখন খোলা আছিল, বিমানখনৰ পিছৰ আৰু সন্মুখৰ অংশ ভাঙি পৃথক হৈ পৰিছিল।