ৰামকৃষ্ণ নগৰ সম-জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভূমি পূজন আৰু শিলান্যাস অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

ডিজিটেল সংবাদ,ৰামকৃষ্ণ নগৰঃ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই আজি শ্ৰীভূমি জিলাৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া ৰামকৃষ্ণ নগৰ সম-জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ভৱনৰ ভূমি পূজন আৰু শিলান্যাস অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে এক ৰাজহুৱা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।
সভাত ভাষণ দি মন্ত্ৰী শ্ৰী হাজৰীকাই কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে প্ৰশাসনক সাধাৰণ লোকৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ৰাজ্যত সম-জিলা গঠন কৰাটো দ্ৰুত, স্বচ্ছ আৰু জনমুখী শাসন ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ।
ৰামকৃষ্ণ নগৰত স্থাপিত হ’বলগীয়া সম-জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত এক নতুন দিগন্ত মুকলি কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণলৈ চৰকাৰী সেৱা অধিক সুচাৰুৰূপে প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে। ৰাজহুৱা সভাত মন্ত্ৰী শ্ৰী হাজৰীকাই বিগত চাৰে চাৰি বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মুখ্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি অন্তৰ্ভুক্তিমূলক বিকাশ আৰু সু-শাসনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অটল অঙ্গীকাৰ পুনৰ দৃঢ় কৰে।
তেওঁ অৰুণোদয়, নিযুত মইনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যোগিতা আঁচনি আদি জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে, যিসকলে ৰাজ্যজুৰি মহিলাসকলক সৱলীকৰণ কৰাৰ লগতে জীৱিকাৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰিছে। লগতে তেওঁ জনায় যে, বিগত সময়চোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত ১.৫ লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিছে, যিয়ে স্বচ্ছতা আৰু যুৱ শক্তিৰ সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক আমূল পৰিৱর্তন আনিছে।
এই সকলো পদক্ষেপে অসম ৰাজ্যৰ উন্নয়ন আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ চিত্ৰ এক নতুন ৰূপত গঢ়ি তুলিছে বুলি মন্ত্ৰীজনে মন্তব্য কৰে। এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল আৰু কৌশিক ৰায়ৰ লগতে বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ, দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী আৰু কমলাক্ষ দে’ পুৰকায়স্থসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিষয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে।