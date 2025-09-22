বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি ৰাইজক উচতাই নাথাকিবঃ অখিল গগৈক কিয় এই সকিয়নী দিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই...

ডিজিটেল ডেস্কঃ জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ যোৰহাটলৈ নিয়াৰ সন্দৰ্ভত বিধায় অখিল গগৈয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে দি অহা আহ্বান আৰু ফেচবুক পোষ্টক লৈ উভতি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ বিশেষ বিমান তথা হেলিকপ্টাৰে হলেও যোৰহাটলৈ নিয়াৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ উভতি ধৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয় যে, জুবিনদাৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ স্থিতি আদিৰ বিষয়ে নাভাবি, নুবুজি এই শোকাকুল পৰিৱেশত ৰাজনীতি কৰি কি বাৰ্তা দিলে আপুনি। একাংশ লোকক উচটাবলৈ আৰু আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীজনৰ মৃত্যুক লৈও ৰাজনীতি কৰা কাৰ্যত মই আচলতে অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ।
মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি সামাজিক মাধ্যমতো লিখিছে এনেদৰে-
অসমৰ সম্পদ, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দাৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ থকা বিশেষ কফিনটো আমি দিল্লীত চাৰ্টাৰ্ড প্লেনতেই উঠাবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। আশ্চৰ্যজনকভাৱে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সামাজিক মাধ্যমযোগে এতিয়া হেলিকপ্টাৰৰ কথা কৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টিৰে একাংশ লোকক উচটাবলৈ আৰু আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীজনৰ মৃত্যুক লৈও ৰাজনীতি কৰা কাৰ্যত মই আচলতে অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ।
জুবিনদাৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ স্থিতি আদিৰ বিষয়ে নাভাবি, নুবুজি এই শোকাকুল পৰিৱেশত ৰাজনীতি কৰি কি বাৰ্তা দিলে আপুনি। ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে আপুনি নিজে সৰুসজাইলৈ আহি দেখুৱাই দিয়ক, কিদৰে সুকলমে জুবিনদাৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটো হেলিকপ্টাৰত উঠাব পাৰি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰি থ'ব বুলি জনাইছে।
গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি অতিশীঘ্ৰে সামাজিক মাধ্যমতেই ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক, যাতে আমি হেলিকপ্টাৰখন সাজু কৰিব পাৰোঁ! আৰু যদি নোৱাৰে, তেনেহলে দুখত ভাৰাক্ৰান্ত ৰাইজক উচটাই নাথাকিব। (ৰাইজে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এই সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, আমি কিয় এনে এক দুখৰ সময়ত এই আহ্বান জনাবলগীয়া হ'ল)
উল্লেখ্য যে, অখিল গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ এবাৰলৈ হলেও যোৰহাটলৈ নিয়াৰ দাবী কৰি আহিছিল। শেহতীয়াকৈ এক ভিডিঅ বাৰ্তাৰে বিধায়ক গগৈয়ে কৈছিল যে, যোৰহাটবাসীৰ আশা পূৰণ কৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰখন দিয়ক জুবিনদাক নিবলৈ।' অখিল গগৈৰ এই মন্তব্যৰ আঁত ধৰিয়েই উভতি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই।