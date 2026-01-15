চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিটিআৰত ৯৮৪টা শিক্ষক পদৰ নিযুক্তিৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ দিন সলনি

কোকৰাঝাৰত বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ সংবাদমেল। শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত সংবাদমেল কাৰ্যবাহী সদস্য ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ। ১৭ জানুৱাৰীৰ পৰা হ’ব লগীয়া ৯৮৪টা শিক্ষক পদৰ নিযুক্তিৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ দিন সলনি।

ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী