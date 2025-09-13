বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে

ডিজিটেল সংবাদ, পৰ্বতঝোৰাঃ ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে বিটিচি নিৰ্বাচন। নিজ নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উঠি পৰি লাগিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ ৰথী-মহাৰথী।
প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি পৰ্বতঝোৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মোছাহাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় অসম বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে।
মংগলাঝোৰা শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰী স্মৰণীয় প্ৰেক্ষগৃহত পৰ্বতঝোৰাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ শতাধিক পুৰুষ-মহিলা উপস্থিতিত অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে আগন্তক নিৰ্বাচনত পৰ্বতঝোৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মোছাহাৰীক ভোট দি জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনায়।