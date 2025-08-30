কলাগুৰুৰ কালজয়ী গীত 'পৰজনমৰ শুভ লগনত' বিকৃতভাৱে পৰিবেশন কৰিশ্মা নাথৰ

ডিজিটেল সংবাদ,তেজপুৰ : স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ কাৰণে সৰ্বশ্ব ত্যাগ কৰা মহান শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অনন্য সৃষ্টি পৰজনমৰ শুভ লগনত কালজয়ী গীতটি নাগাৰা নাম পৰিবেশিকা কৰিশ্মা নাথে অতি বিকৃতভাৱে পৰিবেশন কৰাক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইমানেই নহয় কলাগুৰুৰ কালজয়ী গীতটি কৰিশ্মা নাথে নাগাৰা নামৰ ৰূপত পৰিবেশন কৰি মহান শিল্পীগৰাকীক অপমানিত কৰাত কলাগুৰুৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভা ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে।
এইক্ষেত্ৰত শিল্পী হেমৰাজ ৰাভাই শনিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় নাগাৰা নামত পৰজনমৰ শুভ লগনত গীতটি গাবলৈ কৰিশ্মা নাথক কোনে অনুমতি দিলে, কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ গীতটো এনেদৰে বিকৃত কৰি পৰিবেশন কৰাত মই বৰ দুখ পাইছোঁ আৰু মই বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা এক্সন ল'ম লগতে অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব।
লগতে ৰাভাই কয় বৰগীত,জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণুৰাভা সংগীত ,ৰবীন্দ্ৰ সংগীত বিকৃত ৰূপত পৰিবেশন কৰাটো মই কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু কৰিষ্মা নাথে যিদৰে বিকৃতভাৱে পৰিবেশন কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ট্ৰাষ্টৰ বিষয়ববীয়াসকলৰে আলোচনা কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহন কৰিম।
ৰাভাই লগতে কয় সমগ্ৰ অসম বাসীৰ অতি প্ৰিয় কলাগুৰুৰ সেই গীতটি কৰিশ্মা নাথে নিজৰ প্ৰচাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিকৃত কৰি পৰিবেশন কৰি কলাগুৰুক অপমান কৰি অসমৰ সংস্কৃতিৰ জগতখনক যেন কলুষিত কৰিবলৈ তেওঁৰ নামৰ দলটিয়ে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। সেয়ে চৰকাৰে অনতিপলমে তেওঁৰ দলটিক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনালোঁ।
অসমৰ ক'তো যেন তেওঁৰ দলটিয়ে কোনো ধৰণৰ নাম পৰিবেশন কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আনহাতে নাগাৰা নাম পৰিবেশিকা কৰিশ্মা নাথে নিজ খেয়াল খুচি মতে মহান শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অনন্য সৃষ্টি পৰজনমৰ শুভ লগনত কালজয়ী গীতটি বিকৃত ৰূপত পৰিবেশন কৰাক তেজপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজ ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে।