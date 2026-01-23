পথ দুৰ্ঘটনাত আহত পঞ্চায়তৰ সভাপতি মামুন শ্বাহ

&quot; \u09ae\u099f\u09f0 \u099a\u09be\u0987\u0995\u09c7\u09b2 \u09a6\u09c1\u09b0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u09a4\u09aa\u09a4\u09bf\u09a4 \u09ab\u09c7\u0995\u09be\u09ae\u09be\u09f0\u09c0 \u0986\u099e\u09cd\u099a\u09b2\u09bf\u0995 \u09aa\u099e\u09cd\u099a\u09be\u09df\u09a4\u09f0 \u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf \u09ae\u09be\u09ae\u09c1\u09a8 \u09b6\u09cd\u09ac\u09be\u09b9\u0964 \u0989\u09a8\u09cd\u09a8\u09a4 \u099a\u09bf\u0995\u09bf\u09ce\u09b8\u09be\u09f0 \u09ac\u09be\u09ac\u09c7 \u0997\u09c1\u09f1\u09be\u09b9\u09be\u099f\u09c0\u09b2\u09c8 \u09aa\u09cd\u09f0\u09c7\u09f0\u09a3 \u09b6\u09cd\u09ac\u09be\u09b9\u0995\u0964 \u09e8\u09ef \u09b2\u09be\u0996 \u099f\u0995\u09c0\u09df\u09be \u09ae\u099f\u09f0 \u099a\u09be\u0987\u0995\u09c7\u09b2 \u09b2\u09c8 \u09ac\u099c\u09be\u09f0\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u0998\u09f0\u09b2\u09c8 \u0989\u09ad\u09a4\u09bf \u09af\u09cb\u09f1\u09be \u0985\u09f1\u09b8\u09cd\u09a5\u09be\u09a4 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u09a4\u09aa\u09a4\u09bf\u09a4 \u09b9\u09be\u099c\u09bf\u09f0\u09b9\u09be\u099f\u09f0 \u0995\u09a6\u09ae\u09a4\u09b2\u09c0\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8\u099b\u09c7 \u098f\u0987 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 &quot;