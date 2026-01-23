চাবস্ক্ৰাইব কৰক

পথ দুৰ্ঘটনাত আহত পঞ্চায়তৰ সভাপতি মামুন শ্বাহ

মটৰ চাইকেল দুর্ঘটনাতপতিত ফেকামাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি মামুন শ্বাহ। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ শ্বাহক।

অসম আৰক্ষী