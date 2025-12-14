মহাভাৰত-ভাগৱতৰ শ্লোক আবৃত্তি কৰিছে পাকিস্তানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে

ডিজিটেল ডেস্কঃ কাহানিও কল্পনা নকৰা এক দৃশ্য।পাকিস্তানৰ শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিছে সংস্কৃতৰ পাঠদান। পাকিস্তানী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মহাভাৰত-ভাগৱতৰ শ্লোক আবৃত্তি কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। লাহোৰ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ মেনেজমেণ্ট ছায়েন্সে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কেৱল গ্ৰহণ কৰাই নহয় সুন্দৰকৈ এই পদক্ষেপ কাৰ্যকৰীও কৰিছে।
উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত পূৰ্ণাংগ পাঠ্যক্ৰম হিচাপে পাঠদান কৰা হ’ব সংস্কৃত। এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ পৰা ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰাৰ পাছত। ইপিনে ২০২৭ চনৰ ভিতৰত সংস্কৃতক বাৰ্ষিক পাঠ্যক্ৰম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।