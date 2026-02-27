চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

কাবুল, কান্দাহাৰ, পক্তিয়াত নিশা পাকিস্তানৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক

আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে পাকিস্তানে। পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী খোৱাজা আছিফে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে যুদ্ধৰ।

author-image
Asomiya Pratidin
WhatsApp Image 2026-02-27 at 10.44.00 AM
  • আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে পাকিস্তানে
  • পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী খোৱাজা আছিফে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে যুদ্ধৰ
  • নিশা আফগানিস্তানে কৰা প্ৰতিশোধমূলক আক্রমণত নিহত হৈছিল ৫৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য
  • আফগানিস্তানত আক্রমণ কৰি পাকিস্তানে ঘোষণা কৰিলে অপাৰেচন "গজব-লিল-হক"
  • কাবুল, কান্দাহাৰ, পক্তিয়াত নিশা পাকিস্তানৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক
  • বৃহস্পতিবাৰে পাকিস্তানী সেনাই চলাইছিল আক্ৰমণ
  • পাকিস্তানৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰত্যুত্তৰ আফগানিস্তান সেনাৰ
  • পাকিস্তানৰ এখন যুদ্ধ বিমান ভূপতিত কৰাৰ দাবী আফগানিস্তান সেনাৰ
  •  ভূপতিত পাকিস্তানৰ F-16 যুদ্ধ বিমান
  • পাকিস্তান সীমান্তৰ কেইবাটাও চকীৰ ওপৰত আক্ৰমণ
  • আক্ৰমণত শিশু-মহিলা নিহত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ আফগানিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ
  • তাৰ পাছতে প্ৰত্যাক্ৰমণ আফগানিস্তান সেনাৰ
  • পক্তিয়া, নংগৰহাৰ, পুনাৰ, পক্তিকা, সৌষ্ট, নুৰিস্তান প্ৰান্তত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ
  • পাকিস্তানৰ ১৯টাকৈ সেনা বাহিনীৰ পোষ্ট দখল কৰে আফগান সেনাই

WhatsApp Image 2026-02-27 at 10.22.20 AM

পাকিস্তান-আফগানিস্তানৰ যুদ্ধ