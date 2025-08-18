চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰকৃতিয়েও লগ দিয়া নাই পাকিস্তানক! বৰষুণ-বানপানীত ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু...PHOTOS

ডিজিটেল ডেস্কঃ পাকিস্তানৰ উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চলত প্ৰচণ্ড মৌচুমী বৰষুণ আৰু বানপানীৰ ফলত কমেও ৩২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, য’ত ১৪২ জন শিশু।

দেশখনৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ মতে, খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত ৩০৭ জনৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু বাকী মৃত্যু পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীৰ আৰু গিলগিট-বাল্টিস্তানত হৈছে।

বুনেৰ জিলাত ১৮৪ জনৰ মৃত্যুৰ লগতে বহু গাঁও ধ্বংস হৈছে। ভূমিস্খলন আৰু বানপানীৰ ফলত ঘৰবাৰ, পথ আৰু অৱকাঠামো ধ্বংস হৈছে। এখন উদ্ধাৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পৰি পাঁচজন কৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছে।

প্ৰায় ২,০০০ উদ্ধাৰকৰ্মীয়ে ত্ৰাণ কাৰ্যত জড়িত হৈছে, কিন্তু ধ্বংসাৱশেষ আৰু বন্ধ পথৰ বাবে অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। পাকিস্তানৰ আবহৱা বিভাগে ২১ আগষ্টলৈকে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে।

