ভাৰতক বিপদত পেলাবলৈ গৈ ১২৭কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন পাকিস্তান...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতীয় বিমানৰ বাবে নিজৰ আকাশসীমা বন্ধ কৰাৰ মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰত ১২৭ কোটি টকাৰ (৪.১০ বিলিয়ন পাকিস্তানী ৰুপী) আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তান। পাকিস্তানৰ নেশ্যনেল এছেম্বলীত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই ক্ষতি ২০২৫ চনৰ ২৪ এপ্ৰিলৰ পৰা ৩০ জুনৰ ভিতৰত হৈছে।
এই পদক্ষেপ ভাৰতে ১৯৬০ চনৰ সিন্ধু নদীৰ জল সন্ধি স্থগিত কৰাৰ পিছদিনাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল, যিটো সিদ্ধান্ত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পাহলগামত ২২ এপ্ৰিলৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে লোৱা হৈছিল। পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, এই ক্ষতি মূলতঃ অভাৰফ্লাইং ৰাজহৰ ক্ষতি, য’ত প্ৰতিদিন ১০০-১৫০ খন ভাৰতীয় বিমান প্ৰভাৱিত হৈছে। এই বন্ধৰ ফলত পাকিস্তানৰ ট্ৰেনজিট ট্ৰেফিক প্ৰায় ২০% হ্ৰাস পাইছে।
পাকিস্তানৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ (পিএএ) তথ্য অনুসৰি, ২০১৯ চনত তেওঁলোকৰ ৰাজহ ৫০৮,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ২০২৫ চনত ৭৬০,০০০ ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু এই ক্ষতিয়ে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। ২০১৯ চনতো একেধৰণৰ আকাশসীমা বন্ধৰ ফলত পাকিস্তানে ৫৪ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিল।