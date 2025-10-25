চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সৃষ্টি ৱেলনেছ নিচামুক্তি কেন্দ্রৰ স্বত্বাধিকাৰী বৰ্ণালী বৈশ্যক গ্রেপ্তাৰ

সৃষ্টি ৱেলনেছ নিচামুক্তি কেন্দ্রৰ স্বত্বাধিকাৰীক গ্রেপ্তাৰ। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তাৰ কৰে স্বত্বাধিকাৰী বৰ্ণালী বৈশ্যক। বৰ্ণালী বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে নিচামুক্তি কেন্দ্রটোত যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ।

  • সৃষ্টি ৱেলনেছ নিচামুক্তি কেন্দ্রৰ স্বত্বাধিকাৰীক গ্রেপ্তাৰ
  • দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তাৰ কৰে স্বত্বাধিকাৰী বৰ্ণালী বৈশ্যক
  • বৰ্ণালী বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে নিচামুক্তি কেন্দ্রটোত যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ
  • শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল বৰ্ণালীক
  • গ্রেপ্তাৰৰ পিছতে আদালতলৈ নিয়া হ’ল বৰ্ণালী বৈশ্যক
  • হেঙেৰাবাৰীৰ সৃষ্টি ৱেলনেচ চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
  • ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অসম ৰিহেব এছ’চিয়েচনে
  • কেন্দ্রটোত নিশা ড্রাগছ সেৱন কৰি মাতাল হৈ যুৱতীক প্রহাৰ কৰাৰ অভিযোগ
  • নিশাই মহিলা ৰোগীয়ে ফোনযোগে অভিযোগ দিয়ে অসম ৰিহেব এছ’চিয়েচনক
  • কল ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্ট হৈছিল সকলো কথা
  • গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতেই কেন্দ্রটোত উপস্থিত হৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষী
  • বৰ্ণালী বৈশ্য, নৱজিৎ‍ মেধিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ
নিচা জাতীয় টেবলেট নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ