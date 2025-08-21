সজীৱ গাঁও কাৰ্যসূচীঃ জীৱিকা, ৰাস্তা-ঘাট, স্বাস্থ্য সকলো দিশক সামৰি সীমান্তৰ এশ গাঁৱত কেন্দ্ৰৰ বিশেষ অভিযান...

ডিজিটেল ডেস্কঃ পাঞ্জাৱৰ ১০০খন গাঁৱত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছে সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ উন্নয়নৰ এক বিশেষ অভিযান। গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ উন্নয়ন বৃদ্ধিৰ বাবে পঞ্জাৱৰ ৬ খন সীমান্ত জিলাৰ ১০৭খন গাঁওক এক সজীৱ গাঁও কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচী ২০২৮-২৯ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে চলি থাকিব। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত হস্তক্ষেপৰ চিনাক্তকৃত কেন্দ্ৰবিন্দু ক্ষেত্ৰসমূহ হ’ল জীৱিকা উৎপাদন, পথ সংযোগ, স্বাস্থ্য সুবিধাকে ধৰি গাঁৱৰ আন্তঃগাঁথনি, আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তি, যুৱক-যুৱতীসকলৰ সবলীকৰণ আৰু সমবায়ৰ দক্ষতা বিকাশ আৰু বিকাশ।
বুধবাৰে পঞ্জাৱৰ সাংসদ সতনম সিং সন্ধুৱে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্যসভাত লিখিত উত্তৰত এই কথা উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে। মুঠ ১০৭ খন গাঁৱৰ ভিতৰত অমৃতসৰৰ ২৫খন, ফাজিলকাত ১৫খন, ফিৰোজপুৰৰ ১৭খন, গুৰদাসপুৰৰ ১৯খন, পাঠানকোটৰ ৭খন, আৰু টাৰ্ণ তৰণত ২৪খন।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ আঁচনি হিচাপে ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম-II (ভিভিপি-II)ক অনুমোদন জনাইছে, য’ত ২০২৮-২৯ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে মুঠ ৬,৮৩৯ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ইতিমধ্যে ভিভিপি-আইৰ অধীনত সামৰি লোৱা উত্তৰ সীমান্তৰ বাহিৰেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভূমি সীমান্তৰ (আইএলবি) সংলগ্ন ব্লকত অৱস্থিত চিনাক্তকৃত গাঁওসমূহৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।