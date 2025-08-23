ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ৰয় চলিত বিত্তীয় বৰ্ষতে অতিক্ৰম কৰিব ২ লাখ কোটি টকা

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে, চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ৰয় ২ লাখ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিব, আৰু প্ৰতিৰক্ষা বাজেটৰ ৭৫ শতাংশ দেশীয় কোম্পানীসমূহৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এই পদক্ষেপ চৰকাৰৰ আত্মনিৰ্ভৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ড গঢ়াৰ লক্ষ্যৰ এক অংশ।
ইকনমিক টাইমছ ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ ফ’ৰাম ২০২৫ত “Defence, Diplomacy, and Deterrence: Shaping India’s Strategic Horizon” শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, বৰ্তমান প্ৰতিৰক্ষা বাজেট ৬.২১ লাখ কোটি টকা আৰু অপাৰেচন ছিন্দূৰৰ পিছত ই আৰু বৃদ্ধি পাব।
দেশীয় কোম্পানীৰ সশক্তিকৰণ
ৰাজনাথ সিঙে জোৰ দি কয় যে, চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য হৈছে ভাৰতীয় ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহক বিশ্বৰ শীৰ্ষ প্ৰতিৰক্ষা কোম্পানীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাৰ যোগ্য কৰি তোলা। তেওঁ কয়, “যেতিয়া আপুনি ভাৰতত উৎপাদন কৰে, তেতিয়া আপুনি সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে উৎপাদন কৰে।”
তেওঁ বিদেশী কোম্পানীসমূহক ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই দ্ৰুত অনুমোদন আৰু সহ-উৎপাদনৰ সুযোগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে।
অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আৰু বিশ্বৰ ভূমিকা
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ বহল অৰ্থনৈতিক যাত্ৰাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি কয় যে, বিগত দশকত সেৱা ৰপ্তানি দুগুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস পাইছে। অৰ্থনীতিবিদ জগদীশ ভাগৱতীৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয় যে, ভাৰত এসময়ৰ বিশ্ব বেংকৰ নিৰ্দেশনাত চলা দেশৰ পৰা এতিয়া বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক চিন্তাধাৰা গঢ়া দেশলৈ পৰিণত হৈছে।
বিদেশত ভাৰতীয় প্ৰতিভাৰ প্ৰত্যাহ্বান
বিদেশত ভাৰতীয় প্ৰতিভাৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে সিঙে কয় যে, অভিবাসনৰ প্ৰতি নেতিবাচক মনোভাৱ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু ই এক সুযোগ হ’ব পাৰে। তেওঁ কয়, “যদি ভাৰতীয়সকলে বিশ্ববিদ্যালয় বা চাকৰিত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তেন্তে আমি তেওঁলোকক দেশলৈ ঘূৰাই আনিব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব।”
তেওঁ লগতে কয় যে, ভাৰতে প্ৰযুক্তিৰ গ্ৰাহকৰ পৰা প্ৰযুক্তিৰ সৃষ্টিকৰ্তালৈ পৰিণত হ’ব লাগিব।
ৰাজনাথ সিঙে জোৰ দি কয় যে, আত্মনিৰ্ভৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ড গঢ়াৰ জৰিয়তে ভাৰত বিশ্বৰ প্ৰতিৰক্ষা বজাৰত নিজৰ স্থান শক্তিশালী কৰিছে। দেশীয় কোম্পানীৰ সশক্তিকৰণ, বিদেশী বিনিয়োগৰ আমন্ত্ৰণ আৰু প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে ভাৰত বিশ্বৰ এক নেতৃস্থানীয় অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা শক্তি হিচাপে আগবাঢ়িছে।