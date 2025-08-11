অপাৰেচন ফেলকনৰ সাফল্যঃ আটক ৪২ জন চোৰাং চিকাৰী

ডিজিটেল ডেস্কঃ এশিঙীয়া গঁড়ৰ দেশ অসম ৷ গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে হাতত লোৱা হৈছিল অপাৰেচন ফেলকন ৷ অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ এই সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাক নাম দিয়া হৈছিল অপাৰেচন ফেলকন ৷
দৰাচলতে দুটা গঁড়ৰ দুৰ্ভাগ্যজনক হত্যাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ উঠিছিল দুয়োটা বিভাগক। চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী কৌশলৰ ওপৰত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ অপাৰেচন ফেলকনে প্ৰেৰণা যোগাইছিল ৷ ২০২৪ চনত চোৰাংচিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা হৈছিল অপাৰেচন ফেলকন ৷
তথ্য অনুসৰি, উপলব্ধ থকা সকলো সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি চোৰাংচিকাৰীক খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল৷ বন কৰ্মীসকলৰ সমন্বয় আৰু মনোবলৰ বাবে বহু চোৰাং চিকাৰী এতিয়া কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছে৷ জিলা অনুসৰি অপাৰেচন ফেলকনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চিকাৰীৰ সংখ্যা, ওদালগুৰিত ১, দৰঙত ৮, নগাঁৱত ৬, বিশ্বনাথত ১৮, ডিব্ৰুগড়ত ১, শোণিতপুৰত ২, কাৰ্বি আংলঙত ৫ আৰু কাছাৰত এজন ৷
উল্লেখ্য যে, স্থল আৰু ডিজিটেল বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে চোৰাংচিকাৰীক ট্ৰেক কৰা হৈছিল ৷
এই অপাৰেচনৰ অধীনত আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ চিনাক্ত কৰা হৈছে। ম্যানমাৰৰ জৰিয়তে অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ছটা বৃহৎ গঁড়ৰ চোৰাংচিকাৰী চক্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে।
লগতে গঁড় চিকাৰৰ ৯টা প্ৰচেষ্টা বিফল কৰা হৈছে। অসমৰ পৰা গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ নিৰ্মূল নকৰালৈকে অপাৰেচন ফেলকন অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷