অনলাইন গেম নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতে প্ৰায় ৯৮৩ কোটি টকা লোকচান বি চি চি আইৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃভাৰতত নতুন অনলাইন গেমিং আইন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে ক্ৰিকেট উদ্যোগে এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে। ‘ড্ৰিম১১’কে ধৰি সকলো ফেণ্টাচি স্প’ৰ্টছ আৰু ৰিয়েল মানি গেমিং এপ এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই আইনখনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজহত প্ৰায় ২০ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোকচান হ’ব পাৰে।
একে সময়তে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডেও হঠাতে এক বৃহৎ আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো এই এপসমূহ আছিল আই পি এল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মূল পৃষ্ঠপোষক। ২০২৩ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈ ভাৰতীয় দলটোৰ মূল পৃষ্ঠপোষক হিচাপে ‘ড্ৰিম১১’ৰ সৈতে ব’ৰ্ডৰ চুক্তিৰ মূল্য আছিল ৩৫৮ কোটি টকা।
আই পি এলৰ ‘মাই১১চাৰ্কল’ৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ মূল্য ৬২৫ কোটি টকা। ফলত সংস্থা দুটাৰ মুঠ লোকচান প্ৰায় ৯৮৩ কোটি টকা।এই বিপৰ্যয়ৰ প্ৰভাৱ পৰিব আই পি এল,লিজেণ্ডছ লীগ আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মাইনাৰ্ছ লীগতো। ক্ৰিকেটাৰসকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই এপসমূহৰ সৈতে বিৰাট কোহলী, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, ৰোহিত শৰ্মা, যশপ্ৰীত বুমৰাহকে ধৰি বহুকেইজন চুক্তিবদ্ধ হৈছিল।
যুৱ আৰু মধ্যবিত্ত ক্ৰিকেটাৰসকলৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ এক বৃহৎ অংশ এই নিষিদ্ধ এপসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল। কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ ৫০-১০০ শতাংশ হেৰুৱাব পাৰে। কোহলী আৰু ধোনিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ তুলনামূলকভাৱে কম যদিও বহুতৰে বাবে এই লোকচান যথেষ্ট।
বিজ্ঞাপন উদ্যোগতো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আই পি এলৰ দলসমূহে বিশেষকৈ কলকাতা, লক্ষ্ণৌ আৰু হায়দৰাবাদে এই এপসমূহৰ জৰিয়তে বছৰি ১০-২০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল। এই আয় এতিয়া নতুন আইনৰ অধীনত বন্ধ হৈ যাব। বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে সামগ্ৰিকভাৱে ক্ৰিকেট বিজ্ঞাপন উদ্যোগটোৱে বছৰি ৮-১০ হাজাৰ কোটি টকা লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে।