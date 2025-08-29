ONGC ৰ পাইপ ফাটি অহৰহ নিৰ্গত হৈছে খাৰুৱা তেল...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ডিজিটেল সংবাদ,শিৱসাগৰঃ  শিৱসাগৰ জিলাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। অ' এন জি চিৰ তেল পৰিবাহী পাইপ ফাটি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত অহৰহ খাৰুৱা তেল নিৰ্গত হৈছে।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, দিচাংমুখ তৈলক্ষেত্ৰৰ পৰা মেটেকাস্থিত GGS তিনিলৈ সংযোগী পাইপ তেলখিনি নিৰ্গত হৈছে। পৰিণতিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰাইজৰ মাজত হুৱাদুৱা লগা পৰিলক্ষিত হৈছে।

যিকোনো মুহূৰ্ততে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ আশংকা কৰি ততাতৈয়াকৈ বিয়পি পৰা তেলখিনি মাটিৰে পুতি পেলোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীও উপস্থিত হৈছে।

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এই ঘটনাৰ আঁৰত অ' এন জি চিৰ গাফিলতি নে তেল চোৰৰ সন্ত্ৰাস সেই কথা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছত হে পোহৰলৈ আহিব।

