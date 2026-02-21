চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বৰাপানী বাগানত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসহ আটক এজন

নগাঁৱৰ কচুৱাত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। কচুৱাৰ বৰাপানী বাগানত ড্ৰাগছসহ আটক এজনক।

  • নগাঁৱৰ কচুৱাত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান।
  • কচুৱাৰ বৰাপানী বাগানত ড্ৰাগছসহ আটক এজনক।
  • ধৃত লোকজন ধনচিলাৰ ৰফিকুল ইছলাম।
  • ধৃত লোকজনৰ পৰা জব্দ ৬টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ।
