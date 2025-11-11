&quot; \u09a6\u09bf\u09b2\u09cd\u09b2\u09c0\u09f0 \u09ac\u09cb\u09ae\u09be \u09ac\u09bf\u09b8\u09cd\u09ab\u09cb\u09f0\u09a3\u0995\u09b2\u09c8 \u09b8\u09be\u09ae\u09be\u099c\u09bf\u0995 \u09ae\u09be\u09a7\u09cd\u09af\u09ae\u09a4 \u0995\u09ae\u09c7\u09a3\u09cd\u099f \u0995\u09f0\u09bf \u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u09aa\u09cd\u09a4\u09be\u09f0 \u098f\u099c\u09a8 \u09b6\u09bf\u09b2\u099a\u09f0\u09a4 \u09b8\u09be\u09ae\u09be\u099c\u09bf\u0995 \u09ae\u09be\u09a7\u09cd\u09af\u09ae\u09a4 \u0995\u09ae\u09c7\u09a3\u09cd\u099f \u0995\u09f0\u09bf \u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u09aa\u09cd\u09a4\u09be\u09f0 \u09b2\u09cb\u0995\u099c\u09a8 \u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u09aa\u09cd\u09a4\u09be\u09f0 \u0985\u09f1\u09b8\u09f0 \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09aa\u09cd\u09a4 \u09b6\u09bf\u0995\u09cd\u09b7\u0995 \u09a8\u099c\u09f0\u09c1\u09b2 \u0987\u099b\u09b2\u09be\u09ae \u09ac\u09f0\u09ad\u09c2\u099e\u09be \u09a8\u099c\u09f0\u09c1\u09b2 \u0987\u099b\u09b2\u09be\u09ae \u09ac\u09f0\u09ad\u09c2\u099e\u09be\u09f0 \u0998\u09f0 \u09b6\u09bf\u09b2\u099a\u09f0 \u09f0\u0982\u09aa\u09c1\u09f0 \u0995\u09a6\u09ae\u099f\u09cb\u09b2\u09be\u09a4 \u09ac\u09f0\u09cd\u09a4\u09ae\u09be\u09a8 \u09b6\u09bf\u09b2\u099a\u09f0 \u09b8\u09a6\u09f0 \u09a5\u09be\u09a8\u09be\u09a4 \u099c\u09c7\u09f0\u09be \u0985\u09ac\u09cd\u09af\u09be\u09b9\u09a4 \u09f0\u09be\u0996\u09bf\u099b\u09c7 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09df\u09c7 &quot;
দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত কমেন্ট কৰি ৰঙাঘৰলৈ এজন...
দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ডক লৈ সামাজিক মাধ্যমত কমেণ্ট কৰা ফলত আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিলচৰৰ এজন লোকক। কালি ফৰিদাবাদত সংঘটিত হৈছিল এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা...
