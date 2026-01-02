চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গৌৰীপুৰত কিশোৰীৰে কু-কৰ্ম : ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল এজন

গৌৰীপুৰত কিশোৰীৰে কু-কৰ্ম কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী এজন ব্যক্তি। ঝালেৰ আলগাৰ ফাজিল মোৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগলৈ কু-কৰ্ম।

  • গৌৰীপুৰত কিশোৰীৰে কু-কৰ্ম কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী এজন ব্যক্তি।
  • ঝালেৰ আলগাৰ ফাজিল মোৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা।
  • ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগলৈ কু-কৰ্ম।
  • এজনী কিশোৰীক বলপূৰ্বকভাৱে কু-কৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ এন্তাজ আলীৰ বিৰুদ্ধে।
  • অভিযুক্ত ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰ তাৰঘাটত।
  • লম্পট আলীক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি গৌৰীপুৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে।
  • আৰক্ষীয়ে এন্তাজ আলীক আটক কৰি U/S 64(1)BNS, R/W SEC 4 POSCO ধাৰাত 01/2026 নম্বৰত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে।
  • ইয়াৰ পাছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে।
  • এন্তাজৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই অসমাজিক কাৰ্য্যকলাপৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ।
গৌৰীপুৰ