ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসহ এজনক আটক

ডিজিটেল সংবাদ, ধুবুৰীঃ নিশা ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ভোগডহৰ অঞ্চলত এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা চলাওঁতে বিএছএফ-এ আটক কৰে আদম আলী নামৰ লোকজনক। ধৃত আদম আলীৰ লগত আছিল ২৫ টা বিলাতী সুৰাৰ বটল আৰু ফটকা।
সন্দেহযুক্ত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী লগত লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা পাৰ হৈ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ ধৰোতেই আদমক আটক কৰা হয় ।বাংলাদেশৰ কলা বজাৰত ভাৰতীয় সুৰা আৰু ফটকাৰ মূল্য বহু পৰিমাণে বেছি বুলি জানিব পৰা গৈছে।
ইতিমধ্যে, ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আদম আলীৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।