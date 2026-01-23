চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা গোলাঘাট

সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে বন্ধুৰ স্মৰণত পুথিভৰাঁল উছৰ্গা

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোত পালন কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজা। ইয়াৰ সামান্তৰালকৈ গোলাঘাটৰ হাতীয়েখোৱাৰ এজন সমাজকৰ্মীয়ে তেওঁৰ বন্ধুৰ স্মৰণত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এটা পুথিঁভড়াল শুভাৰম্ভ কৰে ৷

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
682

ডিজিটেল সংবাদ, গোলাঘাট : ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোত পালন কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজা। ইয়াৰ সামান্তৰালকৈ গোলাঘাটৰ হাতীয়েখোৱাৰ এজন সমাজকৰ্মীয়ে তেওঁৰ বন্ধুৰ স্মৰণত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এটা পুথিঁভড়াল শুভাৰম্ভ কৰে ৷

সমাজকৰ্মী যুৱক তথা বিষ্ণু-জ্যোতি বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা প্ৰবীণ দাসে তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ চৌহদত আজি সৰস্বতী পূজা পালন কৰে। লগতে প্ৰয়াত সাংবাদিক কৌস্তুভমণী হাজৰিকাৰ স্মৰণত নিৰ্মাণ কৰা পুথিঁভড়ালটো শুভাৰম্ভ কৰে।

গীত-নৃত্যৰ আনন্দময় পৰিবেশৰ মাজত এই পুথিভঁৰালটো ফিটাকাটি শুভ উন্মোচন কৰে অধ্যাপক বীৰেন বৰুৱাই ৷

সৰস্বতী পূজা