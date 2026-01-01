বছৰৰ পহিলা দিনটোতে শিলচৰ - আগৰতলাৰ মাজত নতুন ৰে'লগাড়ী মুকলি

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে বৰাক উপত্যকা আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ৰে'ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। যাত্ৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনৰ দাবী এটি পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনাই পূৰণ কৰিলে ৰে'ল বিভাগে।
পুৰণি ডবাৰ সলনি বছৰৰ পহিলা দিনটোত ৰে'ল বিভাগে উপহাৰ দিলে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ LHB ডবাযুক্ত এখন নতুন যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ। বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰ- আগৰতলা এই ৰে'লখনৰ ফ্লেগ অফ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে শিলচৰৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ কণাড পুৰকায়স্থ, শিলচৰৰ বিধায়ক দিপায়ন চক্ৰৱৰ্তীসহ ৰে'ল বিভাগৰ বিষয়াসকলে।
দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰে'ল যাত্ৰীসকলে দুয়োগৰাকী সাংসদক অভিযোগ দিয়াৰ পিছত সাংসদদ্বয়ে বিষয়টো ৰে'ল মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি গোচৰ কৰাত অৱশেষত বছৰৰ পহিলা দিনটোতে বৰাক- আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিলে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই ৰে'ল গাড়ীখন। ইয়াৰ বাবে ৰে'লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় সাংসদদ্বয়ে ।
অহা মাহত শিলচৰ - ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছখনৰ ডবাবোৰো LHB coach লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সাংসদ কণাড পুৰকায়স্থই।