চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বছৰৰ পহিলা দিনটোতে শিলচৰ - আগৰতলাৰ মাজত নতুন ৰে'লগাড়ী মুকলি

নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে বৰাক উপত্যকা আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ৰে'ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। যাত্ৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনৰ দাবী এটি পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনাই পূৰণ কৰিলে ৰে'ল বিভাগে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
565

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে বৰাক উপত্যকা আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ৰে'ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। যাত্ৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনৰ দাবী এটি পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনাই পূৰণ কৰিলে ৰে'ল বিভাগে।

WhatsApp Image 2026-01-01 at 5.42.26 PM

পুৰণি ডবাৰ সলনি বছৰৰ পহিলা দিনটোত ৰে'ল বিভাগে উপহাৰ দিলে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ LHB ডবাযুক্ত এখন নতুন যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ। বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰ- আগৰতলা এই ৰে'লখনৰ ফ্লেগ অফ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে শিলচৰৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ কণাড পুৰকায়স্থ, শিলচৰৰ বিধায়ক দিপায়ন চক্ৰৱৰ্তীসহ ৰে'ল বিভাগৰ বিষয়াসকলে। 

WhatsApp Image 2026-01-01 at 5.44.15 PM

দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰে'ল যাত্ৰীসকলে দুয়োগৰাকী সাংসদক অভিযোগ দিয়াৰ পিছত সাংসদদ্বয়ে বিষয়টো ৰে'ল মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি গোচৰ কৰাত অৱশেষত বছৰৰ পহিলা দিনটোতে বৰাক- আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিলে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই ৰে'ল গাড়ীখন।  ইয়াৰ বাবে ৰে'লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় সাংসদদ্বয়ে ।

অহা মাহত শিলচৰ - ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছখনৰ ডবাবোৰো LHB coach লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সাংসদ কণাড পুৰকায়স্থই। 

শিলচৰ