নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত পদোন্নতি...

New Update
- ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত পদোন্নতি।
- DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক IGPলৈ পদোন্নতি।
- IPS কংকণজ্যোতি শইকীয়াক IGPলৈ পদোন্নতি।
- IPS মুগ্ধজ্যোতি মহন্তক DIG লৈ পদোন্নতি।
- IPS জয়শ্ৰী খেৰছাক DIG লৈ পদোন্নতি।
- IPS বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক DIG লৈ পদোন্নতি।
- IPS ডেভিড নেইথামক DIG লৈ পদোন্নতি।
- IPS মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তালৈ DGPৰ প্ৰশংসামূলক স্বৰ্ণ পদক ঘোষণা।
- IPS পাৰ্থ সাৰথি মহন্তলৈও DGPৰ প্ৰশংসামূলক স্বৰ্ণ পদক ঘোষণা।
- IPS হীৰেণ চন্দ্ৰ নাথ, সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰলৈও DGPৰ প্ৰশংসামূলক স্বৰ্ণ পদক ঘোষণা ।
- আন বহুকেইগৰাকী IPS বিষয়ালৈও DGPৰ প্ৰশংসামূলক স্বৰ্ণ পদক ঘোষণা কৰে।