চি আৰ পি এফৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ

কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ ৮৭ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ।  পেৰেড অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ 

চি আৰ পি এফ