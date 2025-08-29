চাবস্ক্ৰাইব কৰক

দৰ্পণ ডান্স একাডেমীৰ উদ্যোগত ওড়িচী নৃত্যৰ মহোৎসৱ 'নৃত্য নিৰ্জৰা' সম্পন্ন

শুকুৰবাৰে ওড়িচী নৃত্যৰ পৰিৱেশনৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় নৃত্য নিৰ্জৰা শীৰ্ষক এক মহোৎসৱ ৷

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে ওড়িচী নৃত্যৰ পৰিৱেশনৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় নৃত্য নিৰ্জৰা শীৰ্ষক এক মহোৎসৱ ৷ অসমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয়- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰা  অসমৰ এগৰাকী ওড়িচী নৃত্যশিল্পী ,নৃত্যপৰিচালক গুৰু ড০ অঞ্জনাময়ী শইকীয়াই ২০১২ চনত গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দৰ্পণ নৃত্য একাডেমীয়ে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়স্থিত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 'নৃত্য নিৰ্জৰা' শীৰ্ষক ওড়িচী নৃত্যৰ এটি উৎসৱৰ আয়োজন কৰে ৷

সন্ধিয়া ৬-০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নৃত্য মহোৎসৱৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা আছিল দৰ্পণ নৃত্য অকাডেমীৰ অধ্যক্ষ ড০ অঞ্জনাময়ী শইকীয়াৰ ৷ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে পদ্মভূষণ, সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাপ্ৰাপক, অকাডেমী ৰত্ন গুৰু নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী, জ্যেষ্ঠ কলা সমালোচক শ্যামহৰি চক্ৰ (নতুন দিল্লী), অসম চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আয়ুক্ত -সচিব মাধুৰীমা বৰুৱা, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ  ডা° অচ্যুত চন্দ্ৰ বৈশ্য,
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সামাজিক ৰোগ প্ৰতিৰোধ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডা০ যুতিকা ওজা আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক ৰাহুল চন্দ্ৰ দাস উপস্থিত থাকে ৷

ড০ অঞ্জনাময়ী শইকীয়া, ৰূপচন্দা শৰ্মা, বিদিশা কলিতা, নীলম দাস, অংকিতা চেতিয়া, শৈৱী শিৱ, ৰিম্পী নাথ, অনুধৃতি বৰঠাকুৰ, নিত্যাঞ্জলী থাংজাম,আদ্ৰিকা হাজৰিকা আদি কেইবাগৰাকীও নৃত্যশিল্পীয়ে মঙ্গলাচৰণম্‌,সূৰ্য স্তুতি, বাটু, দুৰ্গাস্তুতি, শাংকৰাভৰনম পল্লৱী, দশাৱতাৰ, মোক্ষ আদি নৃত্য পৰিৱেশন কৰা ওড়িচী নৃত্যৰ মহোৎসৱ ''নৃত্য নিৰ্জৰা''  নৃত্যানুৰাগী দৰ্শক ৰাইজৰ উপস্থিতিত সফলতাৰে সম্পন্ন হয় ৷

