বটদ্ৰৱা থানৰ নৱ গঠিত পৰিচালনা সমিতিৰ শপতগ্ৰহন

থানৰ দুপৰীয়া কীৰ্তনৰ পাছত কীৰ্তন ঘৰৰ সন্মুখৰ নাটঘৰত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় থানৰ মূল নাম লগোৱা ডম্বৰুধৰ গায়ন, লক্ষী নামলগোৱাকে আদি কৰি মূলৰ ভকতসকলে।

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱা : মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ নৱ গঠিত পৰিচালনা সমিতিৰ শপত গ্ৰহন অনুষ্ঠানটি সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। থানৰ দুপৰীয়া কীৰ্তনৰ পাছত কীৰ্তন ঘৰৰ সন্মুখৰ নাটঘৰত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় থানৰ মূল নাম লগোৱা ডম্বৰুধৰ গায়ন, লক্ষী নামলগোৱাকে আদি কৰি মূলৰ ভকতসকলে।

বটদ্ৰৱা থানৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ উপস্থিতিত নবগঠিত সমিতিৰ সভাপতি, সম্পাদক তথা সদস্য সকলে আগন্তুক দিনত নিষ্ঠা আৰু সততাৰে থানখনৰ উত্তৰণ, উন্নয়ন, প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহন কৰোৱা হয়। প্ৰকাশ থাকে যে, বিগত সময়চোৱাত বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ বাতৰি সংবাদ শিৰোনামা দখল কৰিছিল।

থান পৰিচালনা সমিতিৰ দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে বাদ বিবাদে গৈ চৰম পৰ্যায় পাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'বলগীয়া হৈছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত যোৱা ২ নৱেম্বৰত সকলো  সত্ৰীয়া, আৰু আজীৱন সদস্য উপস্থিতিত এখনি  সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰা হয়। উপৰোক্ত সভাতে বটদ্ৰৱাৰ থান পৰিচালনা কৰাৰ বাবে এখনি নতুন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হয়।

নতুন পৰিচালনা সমিতি খনে আজি থানৰ কীৰ্তন ঘৰৰ সন্মুখত সমূহ ভকত বৈষ্ণৱৰ সন্মোখত আনাগত দিনত তেওঁলোকৰ কাৰ্য্য সূচাৰুৰূপে ৰোপে চলাই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰে  শপত বাক্য পাঠ কৰে। পাছত বটদ্ৰৱা থানৰ নৱনিৰ্মিত সভাগৃহত আজি নৱগঠিত সমিতিৰ প্ৰথম খন কাৰ্যালয়ৰ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি অম্লান জ্যোতি দেৱ গোস্বামীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিবাহ সভাৰ আৰম্ভণিতে সাধাৰণ সম্পাদক লাচিত বৰদলৈয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখা কৰে। সভাত থান পৰিচালনা সমিতিৰ উপদেষ্টা ইন্দ্ৰমোহন বৰুৱা ব্ৰজেন কাকতিও উপস্থিত থাকে। সভাত আগন্তুক ছমাহৰ বাবে বাজেট দাখিল আৰু গ্রহন কৰা হয়।

