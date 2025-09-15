টকা গণি শেষ কৰিব পৰা নাইঃ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নুপুৰ বৰাৰ ফ্লেটত কোটি কোটি টকা...

New Update
- দুৰ্নীতিগ্ৰস্থ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নুপুৰ বৰাৰ ফ্লেটত চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান ।
- কামৰূপ জিলাৰ গৰৈমাৰীৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নুপুৰ বৰা
- মালিগাঁও গোতানগৰৰ ফ্লেটত চলিছে অভিযান ।
- কেইবা কোটি টকা উদ্ধাৰ হৈছে ফ্লেটত।
- টকা গণিবলৈ ষ্টেট বেংকৰ সহায় বিচাৰিছে চি এম ভিজিলেঞ্চে
- নুপুৰ বৰাৰ অবৈধ প্ৰেমিক বৰপেটাৰ লাটমণ্ডল সুৰজিত ডেকাৰ ঘৰতো চলিছে তালাচী
- বৰপেটাৰ দঙৰকুছিত ঘৰ সুৰজিত ডেকাৰ ।
- বৰপেটাৰ কলয়াহাটিটো আছে নুপুৰ বৰা - সুৰজিত ডেকাৰ ঘৰ
- পূৰ্বে বৰপেটাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আছিল নুপুৰ বৰা
- বৰপেটাত বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰিত লিপ্ত হৈছিল নুপুৰ বৰা
- বৰপেটাত দুৰ্নীতিৰে ঘটিছিল কেবা কোটি টকা ।
- বৰপেটাত চাকৰি কৰোঁতে নুপুৰ বৰাই নিজৰ গিৰিয়েকক বাদ দি লাট মণ্ডল সুৰজিত ডেকাৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়িছিল ।
- বৰপেটাৰ পৰা গৰৈমাৰীলৈ লৈ বদলি হৈছিল নুপুৰ বৰা
- গৰৈমাৰীটো বৃহৎ কেলেংকাৰি আৰম্ভ কৰিছিল নুপুৰ বৰাই
- নুপুৰ বৰাৰ বাবে তেওঁৰ অবৈধ প্ৰেমিক লাট মণ্ডল সুৰজিত ডেকাই পূৰ্বৰ পত্নীক খেদিছে ঘৰৰ পৰা ।