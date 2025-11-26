NSUI নতুন কমিটি গঠনকলৈ অসন্তুষ্টি একাংশৰ

ডিজিটেল সংবাদ,মঙলদৈঃ NSUIৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কৌশিক কাশ্যপৰ কাৰ্যক বিৰোধিতা কৰি সমূহীয়া পদত্যাগ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় NSUI গোটৰ। মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সদ্য নিৰ্বাচিত NSUI ৰ সাধাৰণ সম্পাদক নকিবুল ইছলাম, সভাপতি কবিৰুল ইছলাম, আলোচনী বিভাগৰ সম্পাদিকা জ্যোতিস্মিতা ডেকাসহ মুঠ ৫৭ গৰাকীয়ে জিলা NSUI ৰ পৰা সমূহীয়া পদত্যাগ কৰে।
উল্লেখ্য যে এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকৰ NSUI ৰে নাথাকিব কোনো সম্পৰ্ক। এইবাৰ জিলা NSUI ত মন পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী পিয়াৰ আহমেদক বিচাৰিছিল মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় গোটে। ইয়াৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বিপৰীতে ফাৰুক আব্দুল্লাক সভাপতি হিচাপে মনোনীত কৰাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ গোটে।
প্ৰাণিধানযোগ্য যে,কিছুদিন পূৰ্বে NSUI ৰ বেনাৰত মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাত সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, আলোচনী সম্পাদক নিৰ্বাচিত হৈছিল যদিও পদত্যাগৰ পাছতে তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় বুলি ঘোষণা কৰিছে নিজকে ।