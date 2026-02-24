ৰাজ্যত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি

New Update
- ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ
- ৰাজ্যত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি
- ২০১৬ চনত অন্তিম বাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল দৰমহা আয়োগ
- ১০ বছৰৰ পাছত ৰাজ্যত পুনৰ গঠন হৈছে দৰমহা আয়োগ
- অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS সুভাষ চন্দ্ৰ দাসৰ অধ্যক্ষতাত গঠন এই আয়োগ
- আয়োগত সদস্য হিচাপে থাকিব পাৰ্চনেল বিভাগ, বিত্ত বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিব
- ন্যায়িক বিভাগৰ আয়ুক্ত আৰু বিশেষ সচিবো থাকিব আয়োগত
- আমন্ত্ৰিত সদস্য হিচাপে থাকিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাতুল মহন্ত
- ১৮ মাহৰ ভিতৰত আয়োগে দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন
- ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৰমহা বৃদ্ধি, মানৱ সম্পদৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভতো পৰামৰ্শ আগবঢ়াব আয়োগে