ৰাজ্যত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি

ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ। ৰাজ্যত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি। ২০১৬ চনত অন্তিম বাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল দৰমহা আয়োগ।

  • ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ
  • ৰাজ্যত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি
  • ২০১৬ চনত অন্তিম বাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল দৰমহা আয়োগ
  • ১০ বছৰৰ পাছত ৰাজ্যত পুনৰ গঠন হৈছে দৰমহা আয়োগ
  • অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS সুভাষ চন্দ্ৰ দাসৰ অধ্যক্ষতাত গঠন এই আয়োগ
  • আয়োগত সদস্য হিচাপে থাকিব পাৰ্চনেল বিভাগ, বিত্ত বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিব
  • ন্যায়িক বিভাগৰ আয়ুক্ত আৰু বিশেষ সচিবো থাকিব আয়োগত
  • আমন্ত্ৰিত সদস্য হিচাপে থাকিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাতুল মহন্ত
  • ১৮ মাহৰ ভিতৰত আয়োগে দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন 
  • ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৰমহা বৃদ্ধি, মানৱ সম্পদৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভতো পৰামৰ্শ আগবঢ়াব আয়োগে 

