উত্তৰ-পূবৰ সকলো ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে ১১.৩১ কোটি টকা মুকলি এনইচিৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল পৰিষদে (এনইচি) বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ বাবে ১১.৩১ কোটি টকা মুকলি কৰিছে। এই ধনৰাশি উত্তৰ-পূৰ্বৰ আঠখন ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁঠনি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু কৃষিৰ দৰে মুখ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ উন্নতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব।
এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে অঞ্চলটোৰ সামাজিক-অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ গতি ক্ষিপ্ৰ কৰা। এনইচিৰ সচিবৰ মতে, ইয়াৰ জৰিয়তে গ্রাম্য অঞ্চলৰ সংযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধুনিকীকৰণ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ অসম, মেঘালয়, আৰু মণিপুৰৰ কেইবাখনো জিলাত নতুন পথ, বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু পানী যোগানৰ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ’ব।
তদুপৰি, কৃষকসকলৰ বাবে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও এই পুঁজিৰে কৰা হ’ব। এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে স্থানীয় লোকসকলৰ জীৱনশৈলীৰ উন্নতিৰ লগতে যুৱক-যুৱতীৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে। এনইচিৰ এই পদক্ষেপক স্থানীয় নেতা আৰু সমাজকৰ্মীসকলে আদৰণি জনাইছে যদিও তেওঁলোকে স্বচ্ছতাৰে আৰু সময়মতে প্ৰকল্প সম্পন্ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে ইয়াক মুকলি কৰা হৈছে। অঞ্চলটোৰ ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰকল্পসমূহ স্থানীয় প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব। এই পদক্ষেপে অঞ্চলটোক ভাৰতৰ বাকী অংশৰ সৈতে অধিক সংযুক্ত কৰি সমৃদ্ধিশালী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় উদ্যোগীকৰণকো প্ৰৰোচনা দিয়া হ’ব আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাব।