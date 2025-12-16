চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰদীপ বৰালৈ সৰ্ব ভাৰতীয় সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় সুৰ নন্দন ভাৰতীৰ 'সংগীত ৰত্ন' উপাধি

নগাঁও জিলাৰ উৰিয়াগাঁৱৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্ৰদীপ বৰালৈ সন্মান। সৰ্ব ভাৰতীয় সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় সুৰ নন্দন ভাৰতীয়ে প্ৰদান কৰিছে এই সন্মান । সংগীত ৰত্ন উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছে প্ৰদীপ বৰাক।

  • নগাঁও জিলাৰ উৰিয়াগাঁৱৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্ৰদীপ বৰালৈ সন্মান
  • সৰ্ব ভাৰতীয় সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় সুৰ নন্দন ভাৰতীয়ে প্ৰদান কৰিছে এই সন্মান 
  • সংগীত ৰত্ন উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছে প্ৰদীপ বৰাক
  • অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ এজন নিৰৱ সাধক প্ৰদীপ বৰা
  • গান্ধাৰ নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল বৰা
  • এগৰাকী গীতিকাৰ,গায়ক, প্ৰশিক্ষক হিচাপেও পৰিচিত তেওঁ
  • প্ৰদীপ বৰা বহু সংখ্যক জনপ্ৰিয় গীতৰ স্ৰষ্টা
  • জুবিন গাৰ্গৰ লগতে ভালেসংখ্যক জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে গাইছে তেওঁ ৰচনা কৰা গীত
  • লক্ষ্ণৌৰ ভাতখাণ্ডেকে ধৰি প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা লৈছিল সংগীতৰ শিক্ষা
উৰিয়াগাঁও নগাঁও