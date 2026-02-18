ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ৰেলীৰে বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বাগত সম্ভাষণ

New Update
- দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন।
- কেইবাখনো বৈঠকত অংশ ল’ব সভাপতিগৰাকীয়ে।
- ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ৰেলীৰে নীতিন নবীনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বাগত সম্ভাষণ।
- ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত পৃষ্ঠপ্ৰমুখ সন্মিলনত ল’লে অংশ।
- প্ৰতিটো বুথক আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজয় সাৱ্যস্ত কৰাৰ বাবে আহ্বান।
- এই সন্মিলনত সভাপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আদিয়ে।
- কেইবাসহস্ত্ৰ লোকৰ উপস্থিতিত এই সন্মিলন।