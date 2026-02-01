বাজেটৰ আৰম্ভণিতেই উদ্যোগ খণ্ডক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা...

New Update
- বাজেট ভাষণৰ প্ৰাৰম্ভণিতে কি কি ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে।
- ভাষণৰ প্ৰাৰম্ভণিতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
- বিশ্বস্তৰীয় সুবিধা দেশবাসীয়ে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ আমি বাজেট দাখিল কৰি আহিছো।
- দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আহিছো। চৰকাৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
- বিগত ১২বছৰে আমাৰ দেশ আৰ্থিক বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ গতিত আগবাঢ়িছে।
- দেশত যাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় তাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে।
- প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে যথেষ্ট চিন্তা-ভাৱনা কৰি ভিন্ন নীতি গ্ৰহণ কৰিছে।
- জনতাৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণৰ লগতে সকলো সম বিকাশক আমি কৰ্তব্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো।
- প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বিকাশ সাধন কৰাতো আমাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম কৰ্তব্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো।
- আমি বিচাৰিছো যে দেশৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবোৰ আৰু অধিক মজবুত হওঁক।
- আমি সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। বিশ্বৰ বজাৰত আমি সবল খোজ থব লাগিব।
- বায় ফাৰ্মাৰ চেক্টৰৰ বাবে অহা ৫বছৰৰ বাবে ১০হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে।
- ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত ধনৰ পৰিমাণ দুগুণ কৰা হৈছে। অহা ৫বছৰৰ বাবে ৪০ হাজাৰ কোটি টকা অতিৰিক্তকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে।
- জি এছ টি প্ৰক্ৰিয়া সৰল কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- এ আইৰ ওপৰত আমি অনাগত সময়ত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব ভাৰতে।
- প্ৰতিখন চহৰত নতুনক অৰ্থনৈতিক জ'ন সৃষ্টি কৰা হ'ব।
- দেশৰ ৪খন ৰাজ্যত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব খনিজ পদাৰ্থৰ কৰিডৰ।
- ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ বাবে ৫বছৰত ১০হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ্য।
- জৈৱিক ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব।