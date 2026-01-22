ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ এনএইচএআইৰ নতুন প্ৰযুক্তিগত পদক্ষেপ

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথচাৰী আৰু চালকৰ সুৰক্ষা অধিক সুদৃঢ় কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (NHAI)য়ে এক নতুন প্ৰযুক্তিগত ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে। পথৰ ওপৰত হঠাৎ দেখা দিয়া জন্তুৰ ফলত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ‘ৰিয়েল-টাইম ষ্ট্ৰে এনিমেল ৱাৰ্নিং ছিষ্টেম’ নামৰ এই ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে।
বিশেষকৈ নিশাৰ সময়ত পথত জন্তু পাৰ হোৱাটো চালকসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ বিপদৰ কাৰণ হৈ আহিছে। কম দৃশ্যমানতা, কুঁৱলী আৰু বৰষুণৰ সময়ত জন্তুৰ হঠাৎ উপস্থিতিয়ে বহু গুৰুতৰ দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰে। এই সমস্যাৰ সমাধানৰ উদ্দেশ্যেই এনএইচএআইয়ে এই নতুন প্ৰযুক্তিগত উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে।
ৰোড ছেফটি মান্থ ২০২৪ উপলক্ষে আৰম্ভ কৰা এই পাইলট প্ৰকল্পটো বৰ্তমান জয়পুৰ-আগ্ৰা আৰু জয়পুৰ-ৰেৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পথত জন্তুৰ উপস্থিতি থকা বিপদজনক অঞ্চললৈ আগবঢ়া চালকসকলক আগতীয়াকৈ সতৰ্ক কৰা হয়।
এই প্ৰযুক্তিৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল— যেতিয়া কোনো বাহন বিপদজনক অঞ্চলৰ প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ দূৰত থাকে, তেতিয়া চালকৰ মোবাইল নম্বৰলৈ প্ৰথমে এটা ফ্লেছ এছএমএছ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে এটা ভইচ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হয়, যাৰ ফলত চালকে গতি কমাই অধিক সাৱধানতাৰে বাহন চলাব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে, একে চালকক ৩০ মিনিটৰ ভিতৰত পুনৰ এলাৰ্ট প্ৰেৰণ কৰা নহ’ব বুলি ব্যৱস্থাটোত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
ভাৰতত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাই অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত সৰ্বাধিক মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ঘাইপথসমূহত ৰাতিৰ সময়ত জন্তুৰ হঠাৎ উপস্থিতি দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম মুখ্য কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে।
এনএইচএআইয়ে জানিবলৈ দিছে যে, এই পাইলট প্ৰকল্পটো সফল হ’লে জন্তুৰ-সংঘৰ্ষজনিত দুৰ্ঘটনা অধিক হোৱা অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো এই ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব। এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে বুলি পথ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞসকলে অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে।