জুবিনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যদা! বিয়লি ৫বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব দেশবাসীক...

দেওবাৰে বিয়লি ৫বজাত দেশবাসী সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা টুইটযোগে সদৰি কৰা হৈছে এই তথ্য। জুবিনৰ মৃত্যুক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱস ঘোষণা কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে।

  • দেওবাৰে বিয়লি ৫বজাত দেশবাসী সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে।
  • প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা টুইটযোগে সদৰি কৰা হৈছে এই তথ্য।
  • নৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে মহালয়াৰ দিনটোত দেশবাসীক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
  • জি এছ টিৰ হ্ৰাসকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাৰ মাজত থাকিব পাৰে জুবিন ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যদা প্ৰদানৰ প্ৰসংগও। 
  • উল্লেখ্যে যে, জুবিনক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।
  • প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰাৰ কথা কৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে।
  • ইফালে অসমত ৩দিনীয়া ৰাজ্যিক শোক দিৱস ঘোষণা কৰা হৈছে।
  • সমগ্ৰ অসমত বিগত দুটা দিন স্বৰ্তস্ফূতভাৱে বন্ধ আছে দোকান-পোহাৰ আৰু বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল। 

জুবিন গাৰ্গ