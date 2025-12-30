চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নগাঁৱত নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

নগাঁও চহৰৰ খাগৰিজান দলঙৰ তলত মোনাত উদ্ধাৰ নৱজাতকৰ মৃতদেহটো।  স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। 

Asomiya Pratidin
  • কোনো পাষাণ হৃদয়ৰ লোকে নিজৰ অপকৰ্মৰ কথা লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ এনে কাণ্ড কৰাৰ সন্দেহ।
নৱজাতক