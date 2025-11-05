নিউ গুৱাহাটী সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত গীতে-মাতে সুধাকন্ঠক স্মৰণ...

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ নিউ গুৱাহাটী সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত সুধাকন্ঠ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে। কণ কণ শিশুৰ গীত আৰু নৃত্যৰে প্ৰাণ পাই উঠিল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা গীত মাতৰ গধূলি।
পূজা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শামন্ত দাসে আঁত ধৰে অনুষ্ঠানটো। অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে সদ্য প্ৰয়াত চৈয়দ চাদুল্লা আৰু দীপক শৰ্মাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে ১মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। তাৰ পিছতে সুধাকন্ঠৰ প্ৰতিচ্ছতিত মাল্যৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলেনেৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় অনুষ্ঠানৰ।
প্ৰায় কুৰি গৰাকী কণমাণিয়ে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰে গীত মাতৰ গধূলিত। সুধাকন্ঠৰ কালজয়ী বহুকেইটা গীত পৰিৱেশন কৰে কণমাণি সকলে। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, অতি শৃংখলাৱদ্ধ পৰিৱেশত নিউ গুৱাহাটী সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিয়ে পালন কৰে প্ৰতিটো অনুষ্ঠান। সুধাকন্ঠৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীক লৈ আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানটোও নহ’ল তাৰ ব্যতিক্ৰম।