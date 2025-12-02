দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নতুন নাম ‘সেৱা তীৰ্থ’

ডিজিটেল ডেস্ক : সলনি কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নাম। নতুন নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নাম। এতিয়াৰে পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ক জনা যাব ‘সেৱা তীৰ্থ’ নামেৰে।
উল্লেখযোগ্য যে, চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰজেক্টৰ অংশ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নতুন কাৰ্যালয়ৰ নাম সলনি কৰি নতুনকৈ নাম দিয়া হৈছে “সেৱা তীৰ্থ”। এই কাৰ্যালয়তেই দেশৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ লোৱা হয়।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নাম সলনিৰ লক্ষ্য হৈছে শাসন ব্যৱস্থাত সেৱাৰ মনোভাৱক প্ৰসাৰিত কৰা। এই পৰিৱৰ্তন কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। শেহতীয়া বছৰবোৰত সমগ্ৰ দেশৰ বহু চৰকাৰী অট্টালিকা আৰু পথৰ নাম সলনি কৰা হৈছে, যিয়ে শাসন ব্যৱস্থাৰ চিন্তাধাৰাৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিয়ে।
আনহাতে দেশজুৰি ৰাজভৱনৰো নাম সলনি কৰা হৈছে। এক সূত্ৰ অনুসৰি চৰকাৰে প্ৰশাসনিক গাঁথনিটোক এনে এক পৰিচয় দিব বিচাৰিছে, যিয়ে ক্ষমতাৰ ওপৰত সেৱা আৰু কৰ্তৃত্বৰ ওপৰত দায়িত্ব প্ৰতিফলিত কৰে। এই সন্দৰ্ভত এতিয়া ৰাজভৱনসমূহৰ নাম সলনি কৰা হৈছে “লোক ভৱন” হিচাপে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ নাম সলনি কৰা হৈছিল “লোক কল্যাণ মাৰ্গ” হিচাপে। দিল্লীৰ ৰাজপথক এতিয়া “কৰ্তব্য পথ” বুলি জনা যায়।
একেদৰে কেন্দ্ৰীয় সচিবালয়েও নতুন নাম লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় সচিবালয়ৰ নাম “কৰ্তব্য ভৱন” ৰখা হৈছে। চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত কয় যে, এই পৰিৱৰ্তনসমূহ কেৱল নামতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নহয়, জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবেই চৰকাৰৰ অস্তিত্ব আছে বুলি বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ উদ্দেশ্যে কৰা হৈছে।