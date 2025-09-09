ডিজিটেল ডেস্কঃ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ মাজতে নেপাল চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিৰ চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পৃথ্বী চুব্বা গুৰুঙে।
দেশখন চলি থকা প্ৰতিবাদ, ক্ষোভৰ জুইৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা গভীৰ সংকটৰ মাজতে সোমবাৰে নিশা চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠক আহ্বান কৰিছিল। এই কেবিনোট বৈঠকতে নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়।
উল্লেখযোগ্য যে, দেশখনত ২৬টা সামাজিক মাধ্যমত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল একাংশই। দেশৰ ৰাজধানী চহৰৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছিল সেনা বাহিনী। এই প্ৰতিবাদত এই পৰ্যন্ত ২৪ৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আগত হৈছে শতাধিক লোক।
ইফালে, কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত নেপালৰ যোগাযোগ, তথ্য আৰু প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পৃথ্বী চুব্বা গুৰুঙে ঘোষণা কৰে যে, চৰকাৰে GenZৰ দাবী মানি সামাজিক মাধ্যম পুনৰ খোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অৱশ্যে, তেওঁ স্পষ্ট কৰে যে পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে চৰকাৰে কোনো অনুতাপ নাই। চৰকাৰে পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে আক্ষেপ নকৰে, কিন্তু আন্দোলনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা হৈছে। নেপালত ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰৰ পথ পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে। লগতে আন্দোলনৰ অন্ত পেলাবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীক আহ্বান জনায়।
আনহাতে, এই কেবিনেট বৈঠকতে হিংসাত্মক ঘটনা পৰ্যালোচনাৰ বাবে এখন অনুসন্ধান সমিতি গঠন কৰা হৈছে। সমিতিখনে ১৫ দিনৰ ভিতৰত নেপাল চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব।