গুৱাহাটীত নেডফিৰ ৩০ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা সম্পন্ন

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড (NEDFi) গুৱাহাটীস্থিত পঞ্জীয়নভুক্ত কাৰ্যালয়ত ৩০ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আয়োজন কৰি ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন অংশীদাৰসকলৰ আগত দাখিল কৰে। সভাখনত অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক পি ভি এছ এল এন মূৰ্তীয়ে নেডফিৰ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত নেডফিৰ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত কৰে।
২৫বিত্তীয় বৰ্ষ সময়ছোৱাত নিগমে অভিলেখ সৃষ্টি কৰা সফলতা লাভ কৰে। এই সমযছোৱাত নিষেধাজ্ঞা ৮৮২.৯৮কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে(বিত্তীয় বছৰ ২৪ত ৮৪৬.৩৭কোটি টকা), আনহাতে ২৬,৮৩৫টা প্ৰকল্পত ক্ৰমবৰ্ধমান নিষেধাজ্ঞাই ৯,১১৪.৩৮কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিছে।
আয় আৰু উপাৰ্জন:
- মুঠ আয় ৮.৪৪% বৃদ্ধি পাই ২৫৯.৪২ কোটি টকা।
- মুঠ লাভ ১২৮.৭৫ কোটি টকা (২.৭৩% হ্ৰাস)।
- নিট লাভ ৯৬.০১ কোটি টকা।
লভ্যাংশ:
২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বাবে ৮% লভ্যাংশ ঘোষণা।
সম্পত্তিৰ গুণগত মান:
- পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পত্ৰাধাৰ পৰিচালনাৰ ফলত NPA ৩.১০%ৰ পৰা ১.৮৮%লৈ, আৰু Net NPA ১.২৫%ৰ পৰা ০.৬৯%লৈ হ্ৰাস।
- ঋণ বকেয়া ধন ২০১৯.৫০ কোটি টকা (FY24ত ১,৮৩৩.৫১ কোটি টকা)।
আনহাতে কম খৰচৰ ঋণৰ জৰিয়তে ১৬,০০০ৰো অধিক লোকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড।
সুতৰ খৰচ হ্ৰাস কৰা আৰু গ্ৰাম্য দৰিদ্ৰসকলক ঋণৰ ফান্দৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰাৰ প্ৰচেষ্টাকে ধৰি আৰ্থিক সম্পদ, প্ৰশিক্ষণ আৰু সহায়ক সেৱাৰ দ্বাৰা ৰাইজক সহায় কৰিছে নেডফিয়ে।
নৰ্থ ইষ্ট ভেঞ্চাৰ ফাণ্ড
নেডফিয়ে ড’নাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু SIDBIৰ সৈতে অগ্ৰণী পদক্ষেপ নৰ্থ ইষ্ট ভেঞ্চাৰ ফাণ্ডে বিভিন্ন খণ্ডৰ ৬৯টা ষ্টাৰ্ট-আপক সহায় কৰিছে। ইয়াৰ পৰিপূৰক হিচাপে মণিপুৰ ষ্টাৰ্ট-আপ ভেঞ্চাৰ ফাণ্ড আৰু এন আৰ এল আইডিয়াছ এঞ্জেল ফাণ্ডে একেলগে উচ্চ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ভেঞ্চাৰসমূহৰ বাবে প্ৰায় ১৯ কোটি টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ উদ্যোগীকৰণৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক অধিক লালন-পালন কৰা হৈছিল।
সামাজিক দায়বদ্ধতা:
নিগমৰ চি এছ আৰ পদক্ষেপসমূহে মহিলা সবলীকৰণ, জীৱিকাৰ উন্নতি, মূল্যৱান নিয়োগ দক্ষতা প্ৰদান আৰু অসেৱা তথা অভাৱগ্ৰস্ত অঞ্চলত শিল্প খণ্ডৰ বৃদ্ধিৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। বছৰটোৰ ভিতৰত নিগমে বিভিন্ন ব্যৱসায় আৰু খণ্ডত মুঠ ৩৬৮ জন হিতাধিকাৰীক সহায় আগবঢ়াইছিল।
নিগমে নিজৰ শ্ব’ৰুমৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে আয়োজিত প্ৰদৰ্শনী, বাণিজ্য মেলা আৰু বিক্ৰী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি শিল্পীসকলক বিপণন সহায় আগবঢ়োৱাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বছৰটোৰ ভিতৰত মুঠ ৪,৮৮৩ জন শিল্পীলৈ বিপণন সহায় বৃদ্ধি কৰা হয়।
নিগমৰ বিভিন্ন সামৰ্থ্য বিকাশ কাৰ্যসূচী, ব্যৱসায়িক সুবিধা প্ৰদান কাৰ্যসূচী , বহনক্ষম জীৱন যাপন কাৰ্যসূচী আৰু ব্যৱসায়িক মিটৰ অধীনত ৫৩,০০০ৰো অধিক লোক উপকৃত হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে।