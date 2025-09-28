৮ বছৰত সৰ্বাধিকঃ ২০২৪ চনত ভাৰতৰ ঘৰুৱা সম্পদ ১৪.৫% বৃদ্ধি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ২০২৪ চনত বিশ্বৰ ঘৰুৱা সম্পদে নতুন উচ্চতাত উপনীত হয় যদিও ভাৰতে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা সম্পদৰ বজাৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে বুলি আলিয়ানজ গ্ল’বেল ৱেলথ ৰিপ’ৰ্ট ২০২৫ত প্ৰকাশ পাইছে।
প্ৰায় ৬০খন দেশক সামৰি লোৱা এই অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে ২০২৪ চনত ভাৰতীয় পৰিয়ালৰ বিত্তীয় সম্পত্তি ১৪.৫% বৃদ্ধি পাইছে, যিটো আঠ বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী সম্প্ৰসাৰণ, ভাৰতৰ বৰ্ধিত শক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী।
যোৱা দুটা দশকত ভাৰতৰ প্ৰকৃত জনমূৰি বিত্তীয় সম্পত্তি পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাই যিকোনো উদীয়মান অৰ্থনীতিৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় সম্পদৰ ট্ৰেজেক্টৰীৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে। যোৱা বছৰ ছিকিউৰিটিজ বৃদ্ধিৰ নেতৃত্ব দিছিল, ২৮.৭% জপিয়াইছিল, আনহাতে বীমা আৰু পেঞ্চন ১৯.৭% বৃদ্ধি পাইছিল।
বাস্তৱিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পিছত বিত্তীয় সম্পত্তি ৯.৪% বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ক্ৰয় ক্ষমতা মহামাৰীৰ পূৰ্বৰ স্তৰৰ পৰা ৪০% ওপৰলৈ উঠিছে। পশ্চিম ইউৰোপৰ সৈতে ইয়াৰ তীব্ৰ বিপৰীত, য’ত ক্ৰয় ক্ষমতা ২০১৯ চনৰ তুলনাত ২.৪% তলত আছে।২০২৪ চনত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ নিকা বিত্তীয় সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল ২,৮১৮ মাৰ্কিন ডলাৰ, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ১৫.৬% বৃদ্ধি।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, “ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে বিশ্ব সম্পদৰ গতিশীলতাক পুনৰ গঢ় দি আহিছে, যিয়ে বিশ্বৰ মধ্যম সম্পদ খণ্ডৰ উদীয়মান বজাৰসমূহৰ উত্থানত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে।” ভাৰতত জনমূৰি নিকা বিত্তীয় সম্পত্তি ১৫.৬% বৃদ্ধি পাই ২,৮১৮ মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে, দায়বদ্ধতা মধ্যমীয়া ১২.১% বৃদ্ধি পাই ঘৰুৱা ঋণ জিডিপিৰ ৪১%ত ৰাখিছে।