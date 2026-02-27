চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নিশা নাজিৰাৰ বিহুবৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

নিশা নাজিৰাৰ বিহুবৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে অঞ্চলটো।

  • নেপালীখুঁটিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা
  • এটা খেৰৰ মেজিৰ পৰা জুইৰ সূত্রপাত হয় 
  • এই অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে অঞ্চলটো
  • ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্রণ কৰে জুই 
নাজিৰা