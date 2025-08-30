চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া শাসন বিল ২০২৫ঃ ভাৰতীয় ক্ৰীড়াত যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন

ডিজিটেল ডেস্কঃ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ফেডাৰেচনসমূহ নিজৰ নিয়ম মতে চলি আহিছিল। একে নেতৃত্বৰ হাতত দশক দশক ধৰি দায়িত্ব থকাৰ বাবে খেলুৱৈ সকলে বিভিন্ন সময়ত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল। ইয়াৰ ফলত খেলুৱৈসকলৰ মতামত বা অধিকাৰ প্ৰায়ে গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গৃহীত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া শাসন বিল ২০২৫-এ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তনৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে দিলে। এই বিলৰ দ্বাৰা প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতত ক্ৰীড়া শাসনৰ বাবে এটা স্পষ্ট আইনী কাঠামো প্ৰতিষ্ঠা হ’ব। পূৰ্বে এই সংস্থাসমূহ কেনেকৈ পৰিচালিত হয় সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কোনো বাধ্যতামূলক আইন নাছিল। 

এই বিলৰ আটাইতকৈ উৎসাহজনক দিশ হ’ল খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিনিধিত্ব নিশ্চিত কৰা। সেই অনুসৰি, প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সংস্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিত সৰ্বাধিক ১৫ জন সদস্য থাকিব, য’ত অন্তত দুজন ‘অউটষ্টেণ্ডিং মেৰিট’ৰ খেলুৱৈ, দুজন খেলুৱৈ কমিটীৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আৰু চাৰিগৰাকী মহিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব লাগিব। ইয়াৰ ফলত বিশেষকৈ মহিলা খেলুৱৈসকলে ক্ৰীড়া কেলেণ্ডাৰ, নিৰ্বাচনী নীতি বা শাস্তিমূলক নিয়ম নিৰ্ধাৰণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত অংশ ল’ব পাৰিব।

ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ গঠন কৰিবলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ব’ৰ্ড (NSB)-ত জনপ্ৰশাসন, ক্ৰীড়া শাসন আৰু ক্ৰীড়া-আইনৰ বিশেষজ্ঞসকল থাকিব। ক্ৰীড়া সংস্থাসমূহক স্বীকৃতি প্ৰদান বা স্থগিত ৰখা, নৈতিকতা বিধি জাৰি কৰা, আৰু মহিলা আৰু নাবালক খেলুৱৈৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰাপদ ক্ৰীড়া নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা আদি দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হব। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যভাৰৰ বাহিৰেও এন এছ বিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সংস্থাসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈও ক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু প্ৰভাৱ বহল কৰা হ’ব।

