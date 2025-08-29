মঙলদৈত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসত পৰম্পৰাগত বিভিন্ন খেলৰ প্ৰতিযোগিতাঃ পুৰস্কাৰ পালে জিলা আয়ুক্তয়ো

ডিজিটেল সংবাদ মঙলদৈঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকীৰ ৰণক্ষেত্ৰত নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰি দেশক কেইবাবাৰো সাফল্যৰ উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰোৱা ভৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্ব হকীৰ কিংবদন্তি মেজৰ ধ্যান চান্দৰ জন্ম দিৱসত প্ৰতি বছৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। দেশৰ লগতে ক্ৰীড়াবিদ ধ্যানচান্দৰ ওপজা দিন উপলক্ষে শুকুৰবাৰে মঙলদৈতো ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয়৷
দৰং জিলা ভিত্তিত মঙলদৈৰ পি এম শ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছতে পৰম্পৰাগত বিভিন্ন খেল অনুস্থিত হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰসকলৰ মাজত৷
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বসন্ত দাস, দৰং জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতি, সমাজ সেৱক মুকুন্দ ডেকা, ক্ৰীড়াবিদ প্ৰতাপ বৰদলৈ, বীৰেন মেধি, জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ আৰু জিলাখনৰ কেইবাজনো প্ৰবিন ক্ৰীড়াবিদ উপস্থিত থাকে৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আয়োজিত পৰম্পৰাগত বিভিন্ন খেল কুকুৰা যুঁজ, ৰছী টনা, মনযোগ আকৰ্ষণ, টেকেলি ভাঙা আদি খেল আযোজন কৰে৷
উল্লেখযোগ্য যে টেকেলি ভাঙা খেল উদ্বোধন কৰি দৰং জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতিয়ে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হয়৷ ক্ৰীড়া দিৱস অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক বসন্ত দাসে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে সমাজত হৈ থকা বিভিন্ন অসামাজিক কৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাত সহায়ক হয় বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমাজত ক্ৰীড়াৰ পৰিবেশ গঢ় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনায়৷
ইফালে মঙলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাসে এই অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে ফেচবুকৰ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে এইদৰে-
"এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াঙ্গন
ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাঙ্গন।"
জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত জিলা ক্ৰীড়া বিভাগে আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশ্ব হকীৰ কিংবদন্তি মেজৰ ধ্যান চান্দক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰাৰ লগতে কাৰ্যসূচীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰোঁ।
উক্ত কাৰ্যসূচীত জিলা আয়ুক্ত শ্ৰীপৰাগ কুমাৰ কাকতী ডাঙৰীয়া,মঙলদৈ নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীপ্ৰতাপ বৰদলৈ,ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি,দৰং জিলাৰ সভাপতি শ্ৰীমকুণ্ড ডেকা সমন্বিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে।