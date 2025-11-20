ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সংস্কাৰ-বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে এবছু ,উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ নেতাসকলৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ ভাৰতীয় কনষ্টিটিউচন ক্লাবত সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ জনজাতীয় স্বায়ত্ত শাসিত জিলা পৰিষদ, সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য আৰু আন্দোলন সংগঠনসমূহক একত্ৰিত কৰি সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত এক ঐক্যবদ্ধ আবেদন দাখিল কৰা হয়। বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু অধ্যক্ষ অধ্যাপক অধ্যাপক ৰমেশ ভৰদ্বাজৰ পৰিচয়মূলক ভাষণেৰে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হয়।
উল্লেখ্য যে এই সমাৱেশত বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন চিইএম তথা বড়ো চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী প্ৰমোদ বড়ো; ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতীয় কল্যাণ আৰু সংখ্যালঘু মন্ত্ৰীৰ লগতে পাইনিয়াড চিং ছিয়েম, প্ৰাক্তন চিইএম, কেএইচএডিচি; উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজয় হান্সাৰিয়া; গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সবদা ৰাম ৰাভা; সদৌ অসম জনজাতি সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদিত্য খাখলাৰী আৰু চিচিটিঅ’এৰ মুখ্য সমন্বয়ক আৰু লগতে উপস্থিত আছিল গোবিন্দ বসুমতাৰী; নীলোকান্ত গয়াৰী; মনুৰঞ্জন বসুমতাৰী; বিজুৱেল নেলছন ডেইমাৰী; বিকেডব্লিউএচিৰ ডেপুটি চিইএম ৰোমিঅ’ পি নাৰ্জাৰী; তামুলপুৰৰ বিধায়ক জালেন দৈমাৰী; বিটিচিএলএৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো; বিটিচিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু প্ৰাক্তন এনডিএফবি কল্যাণ সংস্থাৰ সভাপতি ৰুজুগ্ৰা মোছাহাৰীৰ লগতে বিটিআৰ, বিকেডব্লিউএচি, ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ৰ প্ৰতিনিধি সকল।
প্ৰাণিধানযোগ্য যে এবছু আৰু বড়ো চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰীৰ হৈ ভাষণ প্ৰদান কৰি সভাপতি দিপেন বড়োৱে কয়,“এই আলোচনা চক্ৰত জনজাতীয় পৰিষদ, আন্দোলন গোট আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নেতাসকলক একত্ৰিত কৰা হয় যিসকলে সাংবিধানিক সুৰক্ষা আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সংগ্ৰামৰ বহু পৰ্যায়ৰ মাজেৰে আহি এই স্থানত উপনীত হয়হি । ২৮০ নং অনুচ্ছেদ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সংশোধনীসমূহে আমাৰ পৰিষদসমূহে কেনেকৈ ধন লাভ কৰে, ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু পৰিকল্পনা উন্নয়নৰ সিদ্ধান্ত লয়, তাৰ সৈতে জড়িত । গাঁও পৰিষদ, পৌৰসভাৰ কাঠামো আৰু বডোলেণ্ড আৰু অন্যান্য ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক দিয়া দায়িত্বসমূহক প্ৰভাৱিত কৰে। ২০২০ চনৰ বড়ো চুক্তিত সেই বিষয়সমূহৰ সৈতে শক্তিশালী পৰিষদ, উন্নত আৰ্থিক স্বায়ত্তশাসন আৰু পুনৰ্বাসন আৰু উন্নয়নৰ বাবে স্পষ্ট ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল। আনহাতে আন কিছুমান অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে, য’ত সম্পূৰ্ণ পৰিষদ পুনৰ্গঠন, গাঁও সংস্থা, ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু বিশেষ উন্নয়ন পেকেজৰ ব্যৱহাৰ সন্নিবিষ্ট আছে। এই বিষয়ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ আৰু মুৰব্বীৰ সৈতে কেইবাবাৰো পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে। পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ এতিয়া সংসদৰ জৰিয়তে আহিব লাগিব। এই আলোচনা চক্ৰৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক শীতকালীন অধিবেশনত ২৮০ নং অনুচ্ছেদ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সংশোধনী গৃহীত কৰিবলৈ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ সময়সীমাৰ ভিতৰত চুক্তিখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ স্পষ্ট আবেদন জনাইছো।”
ত্ৰিপুৰাৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে অৱগত কৰি মন্ত্ৰী সুক্লচৰণ নোআটিয়াই কয়, ‘এবছুৱে আহ্বান কৰা এই কাৰ্যসূচীয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ জনজাতীয় অঞ্চলসমূহৰ উদ্বেগক শক্তি প্ৰদান কৰে।২০১৯ চনত ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ উন্নীত ব্যৱস্থাৰ বাবে অনুমোদন জনাই কেন্দ্ৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে। স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ পৰা সামূহিক দাবীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰাক্তন কেএইচএডিচি, এমডিচি আৰু বিৰোধী নেতা টিটছ টাৰৱেল চাইনে কয়, ‘আমি ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সংস্কাৰৰ বিষয়টো অব্যাহত ৰাখিছো। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ এবছৰতকৈও অধিক সময় পাৰ হৈ গ’ল, য’ত এখন বিশেষ সমিতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু আশ্বাস দিয়া হৈছিল যে স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ নেতাসকলক অধিক আলোচনাৰ বাবে মাতি অনা হ’ব। আমাৰ সমৰ্থন অৰ্থপূৰ্ণ সংশোধনী আৰু শক্তিশালী পৰিষদৰ আহ্বানলৈ যায়। কেতিয়াবা এনে অনুভৱ হয় জনজাতীয় অঞ্চলসমূহে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ মূলৰ পৰা আঁতৰত থিয় দিছে। সকলো পৰিষদৰ বাবে এক উমৈহতীয়া মঞ্চই সেই অনুভৱক সম্বোধন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ গোচৰটো সংগঠিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব পাৰে।” উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ মষ্ট অধিবক্তা তথা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ বিজয় হান্সাৰিয়াই কয়, “বড়ো চুক্তিৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ ওপৰত দৃশ্যমান অগ্ৰগতি অবিহনে প্ৰদৰ্শনৰ বাবে উলিওৱা নথি হিচাপে থাকিব নোৱাৰে। তেওঁ প্ৰশাসন, বিত্ত, ভূমি আৰু গাঁও পৰ্যায়ৰ কাঠামোৰ ওপৰত মানুহে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশা কৰে।
তাৰোপৰি চাৰি দশকৰ সংগ্ৰাম আৰু আলোচনাৰ কথা সোঁৱৰাই বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী প্ৰমোদ বড়োৱে কয়,‘এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত এই আলোচনা চক্ৰখন আহ্বান কৰাৰ বাবে এবছুক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰায় ৪০ বছৰ ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বড়ো লোক আৰু অন্যান্য জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয়ে এক দীঘলীয়া আন্দোলন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে।এই সময়ছোৱাত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। বডো চুক্তি সেই ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত; ইয়াত সুস্থিৰ ভৱিষ্যতৰ আশাত শান্তি গ্ৰহণ কৰা পৰিয়ালসমূহৰ আকাংক্ষা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। এটা চুক্তিক নিৰ্বাচনৰ পিছত ম্লান হৈ যোৱা প্ৰচাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দৰে গণ্য কৰিব নোৱাৰি। নাগৰিকৰ প্ৰতি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে ইয়াক সন্মান জনোৱা উচিত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যৌথ আবেদনেৰে আলোচনা চক্ৰৰ সামৰণি পৰে। সাংবিধানিক অগ্ৰগতিৰ আহ্বান অব্যাহত ৰাখিবলৈ ২১ নৱেম্বৰত ধৰ্ণাত বহাৰ বাবে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিনিধিসকল সমবেত হ’ব।