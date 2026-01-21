আকাশ ভ্ৰমি ভাল পোৱা মানুহজনীয়ে ল'ব অৱসৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আকাশত ফুৰি ভালপোৱা মানুহজনীয়ে অৱসৰ ল'ব। সুনীতা উইলিয়ামছে ২০২৬ৰ শেষৰফালে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে নাছাই। ৬০বছৰীয়া প্ৰাক্তন নৌ সেনাৰ বিষয়া তথা মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে ২৭বছৰো অধিক কাল মহাকাশ গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে।
সুনীয়া উইলিয়ামছে মহাকাশত সৰ্বাধিক সময় কটোৱাৰ অভিলেখো অৰ্জন কৰিছে। মহাকাশৰ তিনিটা ষ্টেচনত মুঠ ৬০৮দিন সময় অতিবাহিত কৰিছে সুনীতাই। সুনীতাৰ নামত আছে মুঠ ৯টা মহাকাশ ভ্ৰমণৰ অভিলেখ। অতি শেহতীয়াকৈ কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বহুদিন মহাকাশত আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল সুনীতা আৰু তেওঁৰ এগৰাকী সংগী।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, উইলিয়ামছে ১৯৯৮ চনৰ আগষ্ট মাহত জনছন মহাকাশ কেন্দ্ৰত মহাকাশচাৰীৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰে। ২০০৬ চনৰ ৯ ডিচেম্বৰত অভিযান ১৪ৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁক এছটিএছ-১১৬ৰ স্পেচ শ্বাটল ডিচকভাৰীত যোগেদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ ষ্টেচনলৈ (ISS) প্ৰেৰণ কৰা হয়। ২০০৭ চনৰ এপ্ৰিল মাহত অভিযাত্ৰী দলৰ ৰাছিয়ান সদস্যসকল অভিযান ১৫লৈ স্থানান্তৰ হয়।
উইলিয়ামছক এক্সপিডিচন-১৪ আৰু এক্সপিডিচন-১৫ ৰ সদস্য হিচাপে আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্ৰত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। 2012 চনত, তেওঁ এক্সপিডিচন-৩২ত ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু তাৰ পিছত এক্সপিডিচন-33ত কমাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে।